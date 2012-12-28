Липецкий полузащитник открыл счёт голам в Премьер-Лиге

А вот любопытная встреча Болдырев – Заболотный в следующем туре не состоится.

А уже в игре 2-го тура Болдырев не просто появился на поле с первых минут, а впервые в карьере забил гол на высшем уровне отечественного футбола. Результативный дальний удар по воротам «Сочи» на стадионе «Фишт» он нанёс на 13-й минуте, а счёт после него стал уже 3:0.









Триумф липчанина в РПЛ









Первым поздравил "великий и ужасный" Артём Дзюба

Игра завершилась разгромом хозяев – 4:0, на счету Болдырева ещё и перехват мяча у вратаря и голевой пас на Дмитрия Пестрякова в эпизоде с первым взятием ворот сочинцев. А во втором тайме Максим заработал пенальти, но его не сумел реализовать «бомбардир Всея Руси» Артём Дзюба, ранее забивший четвёртый гол своей команды.









Дзюба мажет с пенальти

Можно не сомневаться, что теперь Максим – железный игрок основного состава клуба РПЛ. Воспитанник «Металлурга» в 2022-23 гг. провёл 45 матчей за нашу команду, забил 1 гол, сделал 5 результативных передач. Зимой 2024 года «Металлург» продал его «Акрону».











Все эмоции на лице





На Кубок наказание не распространялось и вчера в матче с «Ростовом» Антон совершил первые результативные действия после летнего перехода из «Сочи» в «Спартак». Сначала отдал голевой пас на Даниила Хлусевича, а затем заработал пенальти, который реализовал Пабло Солари, «красно-белые» победили – 2:0.



Фото ФК «Акрон» (Тольятти)





