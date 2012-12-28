Ельчанка выиграла первенство Европы по боксу

Самый мужской спорт в нашем регионе опять выезжает на девичьих плечах

Чернова в этом году идёт от победы к победе: она поочерёдно выиграла первенство ЦФО, первенство России и теперь первенство Европы!











Выше всех на пьедестале









В Златиборе россиянки выступили во всех 13 финалах, завоевав 11 «золотых» медалей и первое общекомандное место. Вторыми в командном зачёте финишировали хозяйки ринга из Сербии, третьими - девушки из Боснии и Герцеговины. Российские юноши завоевали 9 наград высшей пробы и тоже выиграли командный зачёт, следом финишировали сборные Азербайджана и Армении.





Фото vk.com/sportshkola1_elets





В Липецкой области не перевелись чемпионы по боксу, только в последнее время все они, как на подбор – девушки. На этот раз отличилась Таисия Чернова из Ельца, которая стала победительницей первенства Европы среди школьниц 13-14 лет в сербском Златиборе.В финальном бою бою весовой категории до 38 кг воспитанница елецкой спортшколы № 1 встречалась с Назрин Абдуллазаде из Азербайджана и одержала победу.Подготовил новоиспечённую чемпионку Валерий Измалков, а на сербский ринг её выводила также старший тренер девичьей сборной России двукратная чемпионка мира Ольга Славинская.