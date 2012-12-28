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18
сегодня, 20:28

Ельчанка выиграла первенство Европы по боксу

Самый мужской спорт в нашем регионе опять выезжает на девичьих плечах

В Липецкой области не перевелись чемпионы по боксу, только в последнее время все они, как на подбор – девушки. На этот раз отличилась Таисия Чернова из Ельца, которая стала победительницей первенства Европы среди школьниц 13-14 лет в сербском Златиборе.

В финальном бою бою весовой категории до 38 кг воспитанница елецкой спортшколы № 1 встречалась с Назрин Абдуллазаде из Азербайджана и одержала победу.

Подготовил новоиспечённую чемпионку Валерий Измалков, а на сербский ринг её выводила также старший тренер девичьей сборной России двукратная чемпионка мира Ольга Славинская.

Чернова в этом году идёт от победы к победе: она поочерёдно выиграла первенство ЦФО, первенство России и теперь первенство Европы!

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Выше всех на пьедестале

Пару недель назад Екатерина Несветаева из Усмани выиграла первенство Европы среди девушек 15-16 лет в соседнем сербском городе Нови-Пазар. А начало положила Дина Сикстус из Лебедяни, которая в конце прошлого года стала победительницей первенства мира среди спортсменок до 18 лет в черногорской Будве. Увы, подобные успехи нашим представителям «сильного пола» в боксе давно не снились. 

В Златиборе россиянки выступили во всех 13 финалах, завоевав 11 «золотых» медалей и первое общекомандное место. Вторыми в командном зачёте финишировали хозяйки ринга из Сербии, третьими - девушки из Боснии и Герцеговины. Российские юноши завоевали 9 наград высшей пробы и тоже выиграли командный зачёт, следом финишировали сборные Азербайджана и Армении.

Фото vk.com/sportshkola1_elets

Бокс
Таисия Чернова
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