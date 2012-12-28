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вчера, 18:59
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Реалии липецкого плавания: личные рекорды сильнейших спортсменов приносят места не выше 15-го

До выступления в чемпионате России добрались лишь два наших земляка.

Чемпионат России по плаванию во Дворце водных видов спорта показал липчанам, что они чужие на этом празднике жизни среди блеска водных дорожек.

Во-первых, наш регион представляли всего два спортсмена. Во-вторых, результаты показали, что и них не было завоевать хотя бы одну награду, хотя в столице Татарстана спортсмены из 89 регионов разыграли аж 102 комплекта медалей.

К самим спортсменам вопросов нет, они как раз выступили на пределе своих возможностей. 20-летняя Виктория Перепечина на дистанции 100 метров баттерфляем улучшила своё собственное высшее достижения – 2 минуты 22,14 секунды, но это соответствовало лишь 15-му месту среди всех участников соревнований.

На дистанции 200 метров комплексным плаванием Перепечина тоже установила личный рекорд – 2.27,25, но он позволил ей занять только 45-е место. А на 100-метровке на спине Виктория стала 51-й – 1:11,08.

16-летний Виталий Абдулов из липецкого отделения ОК СШОР выступил на шести дистанциях. Наиболее высокое место он занял в плавании на 50 метров на спине: 48-е (48-й регион?) – 26,80. Другие результаты: 100 метров на спине – 49-е место (59,30); 200 метров комплексом – 53-е (2.09,71); 100 метров баттерфляем – 59-е (56,61); 50 метров вольным стилем – 93-е (24,21); 100 метров вольным стилем – 93-е (52,87).

Времена братьев Дементьевых, когда можно было подниматься на высокие пьедесталы за счёт таланта и природных данных, давно канули на дно бассейна. Сейчас плавание – это научный подход к тренировкам и инфраструктура. А многое ли можно ожидать от спортсменов из региона, в котором в XXI веке не построили ни одного 50-метровго бассейна?

Хедлайнером чемпионата России-2026 стал 22-летний Егор Корнев из Санкт-Петербурга, который становил аж пять (!) рекордов России. По два рекорда он побил на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, теперь достижения равны соответственно 21.06 и 46.96 секундам. Ещё один рекорд на 50-метровке баттерфляем – 22.59.

Фото Федерации плавания России
Плавание
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Ваш тренер
вчера, 21:27
У нас губернатор зато спортсмен, плавает и бегает. И всё для спорта, в области.
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Мудрый
вчера, 20:20
Около Спартака пытались построить,но увы....Одни планы....
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