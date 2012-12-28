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19 минут назад

Липчанин стал сильнейшим школьником России, у которого есть возможность ходить под парусом

Но будущее талантливого спортсмена зависит от приобретения новой лодки.

Восходящая «звёздочка» липецкого парусного спорта Александр Кузьмин стал победителем XIII летней Спартакиады учащихся России. В акватории Чёрного моря в окрестностях Сочи наш земляк стал сильнейшим в классе «Лазер-радиал», опередив 9 сильнейших спортсменов.

Всего в финальном турнире Спартакиады выступали 170 школьников из 21 региона России.

Ученик тренера Надежды Журенковой был единственным участником от Липецкой области, но за счёт своей победы поднял регион на 7-е место в командном зачёте.

В мае Кузьмин в акватории Геленджика выиграл Кубок России.

Александр – талантливый яхтсмен, но как уже отмечал GOROD48, для дальнейшего развития ему нужна новая яхта и возможность перейти в другой класс лодок, например в классический «Лазер» (отличий не так много, главное – большая площадь паруса, но управлять такой лодкой сложнее). Всё потому что на Олимпийских играх и в других крупных соревнованиях в «Лазер-радиале» выступают только женщины.

Фото из архива участников соревнований
Парусный спорт
Александр Кузьмин
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