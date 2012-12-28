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Спорт
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19 минут назад
Липчанин стал сильнейшим школьником России, у которого есть возможность ходить под парусом
Но будущее талантливого спортсмена зависит от приобретения новой лодки.
Всего в финальном турнире Спартакиады выступали 170 школьников из 21 региона России.
Ученик тренера Надежды Журенковой был единственным участником от Липецкой области, но за счёт своей победы поднял регион на 7-е место в командном зачёте.
В мае Кузьмин в акватории Геленджика выиграл Кубок России.
Александр – талантливый яхтсмен, но как уже отмечал GOROD48, для дальнейшего развития ему нужна новая яхта и возможность перейти в другой класс лодок, например в классический «Лазер» (отличий не так много, главное – большая площадь паруса, но управлять такой лодкой сложнее). Всё потому что на Олимпийских играх и в других крупных соревнованиях в «Лазер-радиале» выступают только женщины.
Фото из архива участников соревнований
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