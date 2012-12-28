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вчера, 18:33
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В боксе только девушки – Дина Сикстус взяла «бронзу» первенства страны

Победительница первенства мира осваивается в новой возрастной категории, где соперницы сильнее, а уровень бокса выше.

Диана Сикстус из Лебедяни продолжает подниматься к вершинам бокса, теперь – в новой возрастной категории 19-22 года. В Краснодаре Диана выступил в первенстве России среди юниоров и юниорок и с ходу смогла завоевать медаль в весе до 60 кг, для начала – бронзовую.

Отец и тренер Диана Роман Сикстус как-то сказал GOROD48, что настоящий бокс начинается с 19-летнего возраста. Поэтому сейчас победительница первенства мира среди U18 переживает важнейший этап в карьере.

На краснодарском ринге в первом бою Дина уже в первом раунде вынудила секундантов остановить бой против Миры Пичулёвой – ввиду явного преимущества спортсменки из Липецкой области. В четвертьфинале Сикстус провела полные три раунда со своей тёзкой Дианой Глазунова из Ставрополя, но всё равно победила, причем единогласным решением судей.

Путь землячки к вершине пьедестала прервался лишь в полуфинале, в котором победу праздновала хозяйка ринга и будущая чемпионка Софья Молчанова из Краснодара.

Молчанова затем в финале победила Милиану Ильясову из Кстова Нижегородской области, у спортсменок соответственно «золото» и «серебро». Две девушки, прекратившие выступление в полуфиналах, в том числе Сикстус получили по «бронзовой» медали.

В весовой категории до 63 кг Арина Гридчина из Ельца выиграла один бой, но во втором на стадии четвертьфинала уступила Валерии Полиенко из Благовещенска и выбыла из турнира. Полиенко затем взяла «серебро», уступив лишь в финале Арине Варсанян из подмосковного Королёва.

Вчера мы сообщали, что в Краснодаре в первенстве среди девушек 16-17 лет уроженка Усмани Екатерина Несветаева поднялась на высшую ступень пьедестала почета в весе до 60 кг.
Бокс
Дина Сикстус
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Комментарии (1)

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Майк Тайсон
вчера, 18:39
В боксе только девушки?! Не соглашусь! Мужчины-боксёры тоже есть
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