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Спорт
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вчера, 18:33
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В боксе только девушки – Дина Сикстус взяла «бронзу» первенства страны
Победительница первенства мира осваивается в новой возрастной категории, где соперницы сильнее, а уровень бокса выше.
Отец и тренер Диана Роман Сикстус как-то сказал GOROD48, что настоящий бокс начинается с 19-летнего возраста. Поэтому сейчас победительница первенства мира среди U18 переживает важнейший этап в карьере.
На краснодарском ринге в первом бою Дина уже в первом раунде вынудила секундантов остановить бой против Миры Пичулёвой – ввиду явного преимущества спортсменки из Липецкой области. В четвертьфинале Сикстус провела полные три раунда со своей тёзкой Дианой Глазунова из Ставрополя, но всё равно победила, причем единогласным решением судей.
Путь землячки к вершине пьедестала прервался лишь в полуфинале, в котором победу праздновала хозяйка ринга и будущая чемпионка Софья Молчанова из Краснодара.
Молчанова затем в финале победила Милиану Ильясову из Кстова Нижегородской области, у спортсменок соответственно «золото» и «серебро». Две девушки, прекратившие выступление в полуфиналах, в том числе Сикстус получили по «бронзовой» медали.
В весовой категории до 63 кг Арина Гридчина из Ельца выиграла один бой, но во втором на стадии четвертьфинала уступила Валерии Полиенко из Благовещенска и выбыла из турнира. Полиенко затем взяла «серебро», уступив лишь в финале Арине Варсанян из подмосковного Королёва.
Вчера мы сообщали, что в Краснодаре в первенстве среди девушек 16-17 лет уроженка Усмани Екатерина Несветаева поднялась на высшую ступень пьедестала почета в весе до 60 кг.
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