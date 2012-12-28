Липецкая вечЁрка: прибил машину лопатой, новые способы мошенничества и мультибальники по ЕГЭ

Сегодня, 17 июня, липчане примирились в суде, мошенники разводят горожан, и трое выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов.