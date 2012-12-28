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вчера, 20:26
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Липецкая вечЁрка: прибил машину лопатой, новые способы мошенничества и мультибальники по ЕГЭ

Сегодня, 17 июня, липчане примирились в суде, мошенники разводят горожан, и трое выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов.

Советский суд сегодня прекратил уголовное дело за примирением сторон. Судить должны были 39-летнего липчанина, который 22 февраля, будучи пьяным, на улице Юрия Смирнова начал лупить лопатой по автомобилю «Мазда3». Он повредил лобовое и задние стёкла, а на кузове машины оставил множественные вмятины. Автомобиль липчанину не понравился, так как его припарковали не в том месте.

Хозяйка оценила ущерб в 276 тысяч рублей. Дебошир выплатил ей аж 950 тысяч. Стороны помирились и заявили ходатайство о прекращении дела, суд пошел навстречу.

«Нормально так порезвился, почти на миллион. Зато душу отвел!» — заявил Савелий.

«Вот это хороший финал: и пострадавший доволен, и нарушителю не сидеть, в тюрьме мало кто умнеет», — добавил Александр Н.

Мошенники работают без выходных, они придумывают все новые способы обмана граждан.  35-летняя липчанка лишилась 165 тысяч рублей. Она надеялась заработать на криптовалюте и отправила мошенникам деньги. Поняв, что ее обманули, горожанка обратилась в полицию.

Прокуроры через суд добились того, чтобы жительница Татарстана  выплатит матери участника СВО 40 тысяч, которые та перевела ей на карту, надеясь купить снегоуборочную машину.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, во время расследования которого полицейские вышли на женщину-дропера. Она тоже мечтала подзаработать.

«Скоро «чистый» воздух будут продавать, и он обязательно найдёт своего покупателя! Ждемс», — уверен Аналитик.

Прогуливаясь по городу липчанин увидел банковскую карту. Недолго думая он направился в магазин и  расплатился ей за одежду, продукты и букет цветов. Покупка потянула на 22 тысячи рублей.



Хозяин карты сообщил полицию о потере, а вор во время покупки попал на запись видеокамеры. найти его оказалось несложно. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», подозреваемому теперь грозит до шести лет лишения свободы.

«Нашел на что тратить, на цветы. Лучше б МРТ мозга сделал, вдруг отсутствует», — посоветовал Житель.

Липчане Сергей Будюкин и Полина Молоканова и ельчанка Виктория Пищулина набрали по 100 баллов на двух экзаменах. Сегодня стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку.

Семь выпускников Липецкой области набрали по этому экзамену максимальный балл по русскому языку, а трое из них стали мультибалльниками.

В числе стобалльников на ЕГЭ по русскому языку Сергей Будюкин (школа № 20 Липецка), который также набрал 100 баллов по химии, Валерия Кочкина (лицей № 44 Липецка), Анна Кошак (школа № 2 Липецка), Полина Молоканова (гимназия № 69 Липецка), которая также набрала 100 баллов по химии, Дарья Молюкова (школа села Бигильдино), Виктория Пищулина (школа № 10 Ельца), которая также набрала 100 баллов по истории, Дарья Скакова (школа № 12 города Грязи).

«Молодцы, ребята! Так держать! Это Ваши победы и Ваши результаты труда! Особенно горд и рад за 69 гимназию!» — написали Молодцы.

«Мультибалльники — это конечно хорошо. Но мультимиллионерники круче!» — заявил Диванный эксперт.

«Это только начало, все еще впереди!» — ответил ему Я.

Завтра днем, по прогнозам синоптиков, температура в Липецке составит от +22 до +24 градусов. Вроде лето на дворе, но как-то прохладно.
вечЁрка
суд
мошенничество
ЕГЭ
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Комментарии (1)

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Мужик с Липецка
вчера, 22:29
Мужик, который прибил машину лопатой, вполне может броситься на танк с топором. Богата земля Липецкая талантами! Просто каждый талант нужно направить в правильное русло...
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