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Общество
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сегодня, 16:35
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Петровский спуск перекроют в выходные для ремонта
Дорожники заделают пустоты.
Как сообщал GOROD48 после недавнего ремонта дороги на Петровском спуске дважды образовывался провал.
«Проведенное обследование показало пустоты в основании дороги. Принял решение провести ремонт уже в ближайшие выходные – с 19 по 21 июня. Для этого необходимо будет перекрыть спуск от Собора до подземного перехода. Задача подрядчику поставлена четкая: за выходные устранить проблему и привести участок в нормативное состояние. В понедельник движение должно осуществляться без ограничений и неудобств для жителей», — сообщил Михаил Щербаков.
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