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Общество
456
сегодня, 16:35
6

Петровский спуск перекроют в выходные для ремонта

Дорожники заделают пустоты.

Врио мэра Липецка Михаил Щербаков сообщил, что в эти выходные придется перекрыть Петровский спуск для ремонта дороги.

Как сообщал GOROD48 после недавнего ремонта дороги на Петровском спуске дважды  образовывался провал.

«Проведенное обследование показало пустоты в основании дороги. Принял решение провести ремонт уже в ближайшие выходные – с 19 по 21 июня. Для этого необходимо будет перекрыть спуск от Собора до подземного перехода. Задача подрядчику поставлена четкая: за выходные устранить проблему и привести участок в нормативное состояние. В понедельник движение должно осуществляться без ограничений и неудобств для жителей», — сообщил Михаил Щербаков.
Петровский спуск
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
пешеход
41 минуту назад
ага как водятлы заныли сразу перекрыли. на пешеходов пофиг, в 5 метрах тротуар раздолбаный уже второй месяц. никому не надо.
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Остап
сегодня, 16:49
страна провалов и пустот
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Московский дорожник
сегодня, 16:48
Локальный провал будут делать с 19 по 21 июня?
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Народ
сегодня, 16:47
Где ненужный ФАС??? Почему на одной заправке бензин 70 стоит ,а на другой 60 ???
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Гость
35 минут назад
Зависит от того кто и как разбодяжил.Типа как самогон.
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смотритель зоопарка
сегодня, 16:41
так только же не давно подопечные администрации Инфинити Г ремонтировали там, и уже провал...
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