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Спикер облсовета Владимир Сериков стал победителем шестого сезона конкурса «Лидеры России. Команда»
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Политика
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сегодня, 11:18
Спикер облсовета Владимир Сериков стал победителем шестого сезона конкурса «Лидеры России. Команда»
- В нашей команде были участники от Москвы до Ямала. Опытные управленцы и участник специальной военной операции, Герой России. Мы быстро сдружились, объединили усилия и показали хороший результат, - рассказал Владимир Сериков.
В одной из четырёх номинаций команда спикера вошла в число 15-ти победителей. Всего в конкурсе приняли участие более 75 тысяч человек.
- Огромная благодарность организаторам. Достойные испытания, мощная атмосфера, настоящая проверка на прочность. Россия — это действительно страна возможностей, - добавил Владимир Сериков.
Источник: Липецкий областной Совет депутатов
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