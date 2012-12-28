На восьми улицах Липецка отключат холодную воду

31 июля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы в центральной части Липецка – с перебоями с холодной водой столкнутся жители восьми улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома и здания №№ 1, 1а, вл. 2, 3, 3а, 4г, 5, 5а, 5а/1, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 20, 20а, 21, 21а, 23, 24, 24а, 33а по улице 50 лет НЛМК, №№ 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 по улице Лутова, № 1б по улице Калинина, №№ 2, 2 корп. 1, 2а, 2в, вл. 2в, 2г, 4, 4а, 4в, 4г, 6а по улице Неделина, №№ 19, 21, 23, 25 по улице Скороходова, №№ 30, 32 по улице Игнатьева, №№ 21, 25, 25/2 по улице Семашко, №№ 1а, 3, 3/2, 3/3, 5, 5/2 по улице Липовской.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.31 июля в связи с необходимостью проведения ремонтных работ в городском электросетевом комплексе будет временно приостановлена подача электроэнергии потребителям: с 09:00 до 17:00 – ремонтные работы: ул. 1 Мая; ул. 300-летия флота России; ул .Адмирала Апраксина; вышка сотовой связи МТС ул.Ангарская.Сселки: ул. Гагарина; ул.Грибная, д. 4, 44; ул. Кирова; Космонавтов; ул. Краеведческая ; ул. Ленина; ул. Лесная; ул. Набережная; ул. Провинциальная; ул. Пушкина; ул. Советская; ул. Учительская; Садоводчество «Цементник».