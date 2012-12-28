Сегодня в Липецке: некомпетентность начальства, низкая зарплата, сплетни коллег – горожане рассказали о своей работе
В центральной части Липецка, 9-м микрорайоне и частном секторе Тракторного отключат холодную воду
51-летняя женщина под предлогом дополнительного заработка лишилась почти 400 тысяч рублей
Общество
673
сегодня, 18:40
1
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
31 июля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы в центральной части Липецка – с перебоями с холодной водой столкнутся жители восьми улиц, предупредили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
31 июля в связи с необходимостью проведения ремонтных работ в городском электросетевом комплексе будет временно приостановлена подача электроэнергии потребителям: с 09:00 до 17:00 – ремонтные работы: ул. 1 Мая; ул. 300-летия флота России; ул .Адмирала Апраксина; вышка сотовой связи МТС ул.Ангарская.
Сселки: ул. Гагарина; ул.Грибная, д. 4, 44; ул. Кирова; Космонавтов; ул. Краеведческая ; ул. Ленина; ул. Лесная; ул. Набережная; ул. Провинциальная; ул. Пушкина; ул. Советская; ул. Учительская; Садоводчество «Цементник».
0
0
1
1
0
Комментарии (1)