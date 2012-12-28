Пропавших в Данкове девочек-подростков нашли

С ними всё хорошо.

Пропавших в Данкове вечером 24 июля девочек-подростков: 13-летнюю Александру К. и 14-летнюю Кристину П. нашли. С ними всё хорошо.Ранее о пропаже девочек сообщили волонтёры липецкой общественной организации «Поиск пропавших детей».– Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства безвестного исчезновения подростков и причины их ухода, – сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.