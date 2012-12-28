За выходные в ДТП пострадали трое подростков, в заборы врезались и «Тесла», и снегоболотоход

С пятницы по воскресенье в Липецкой области произошло несколько серьезных ДТП с пострадавшими.

Как сообщили в Госавтоинспекции Липецкой области, 25 июля в Елецком районе около 14:50 в поселке Елецкий на улице Молодежная 45-летний водитель снегоболотохода не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в забор, после чего транспортное средство опрокинулось. В результате аварии водитель и 14-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы.25 июля в Липецком районе примерно в 19:00 на автодороге у села Боринское столкнулись «Лада-Гранта» под управлением 67-летнего водителя и грузовик «Howo-T5G», за рулем которого был 61-летний мужчина. Водитель легкового автомобиля получил травмы и был доставлен в больницу.26 июля в Липецке около 15:48 на ул. Терешковой 46-летний водитель внедорожника «Ссанг Йонг», предварительно нарушив правила проезда, столкнулся с кроссовым мотоциклом «Прогаси», которым управлял 18-летний мотоциклист. Пострадавший госпитализирован.27 июля в Липецке в 22:00 на улице Бехтеева 41-летний водитель автомобиля «Tesla Model 3» врезался в забор. Мужчина с травмами был доставлен в медучреждение.27 июля в Лебедянском районе около 08:19 на трассе «Липецк-Данков» 28-летний водитель «Honda Civic» не соблюл боковой интервал и совершил касательное столкновение с автобусом «МАЗ-152060» под управлением 63-летнего водителя. В результате аварии мужчина за рулем «Хонды» получил травмы и был госпитализирован.27 июля в Грязинском районе в 21:59 на автодороге «Восточный обход промзоны Липецка» столкнулись «Ford Focus», за рулем которого находился 49-летний мужчина, и «Lada Vesta» с 24-летним мужчиной за рулем. В ДТП пострадали три пассажира «Форда» — 45-летняя женщина, 16-летняя и 15-летний подростки. Все они были доставлены в больницу.