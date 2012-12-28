Почти пять тысяч жителей Липецкой области покусаны клещами

46% пострадавших от клещей – это дети.

От укусов клещей в Липецкой области пострадали уже 4974 человека, из них 2286 детей (46%).Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, поражённость доставленных в лаборатории снятых с людей клещей иксодовым клещевым боррелиозом составила 15,6%, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 4,1%, моноцитарным эрлихиозом человека – 0,1%.Присасывание клещей в 69,5% случаев произошло на территориях домов и приусадебных участков. Также клещи нападали на липчан на природе (17%), в садоводческих товариществах (4,2%), в парках (3,5%) и на кладбищах (1,3%).Напомним, в Липецкой области исследование клещей на зараженность возбудителями проводится на базе лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, Липецкой областной клинической инфекционной больницы и Липецкого областного кожно-венерологического диспансера.