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Здоровье
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сегодня, 10:05
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Почти пять тысяч жителей Липецкой области покусаны клещами
46% пострадавших от клещей – это дети.
Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, поражённость доставленных в лаборатории снятых с людей клещей иксодовым клещевым боррелиозом составила 15,6%, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 4,1%, моноцитарным эрлихиозом человека – 0,1%.
Присасывание клещей в 69,5% случаев произошло на территориях домов и приусадебных участков. Также клещи нападали на липчан на природе (17%), в садоводческих товариществах (4,2%), в парках (3,5%) и на кладбищах (1,3%).
Напомним, в Липецкой области исследование клещей на зараженность возбудителями проводится на базе лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, Липецкой областной клинической инфекционной больницы и Липецкого областного кожно-венерологического диспансера.
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