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202
сегодня, 17:03
2

Уникальная Маша и триумф ельчанина в последней попытке

Международные соревнования, как они есть.

Легкоатлеты из Липецкой области завоевали медали на международных соревнованиях в Бресте.

Размах турнира – Россия и Белоруссия, соревновались юниоры U20 (2006–2007 г.р.) и юноши/девушки U18 (2008 г.р. и моложе).

В младшей возрастной группе воспитанница липецкой СШОР по лёгкой атлетике Мария Новикова не знала себе равных в толкании ядра. Липчанка стала единственной участницей, которая преодолела 15-метровый рубеж: снаряд улетел на 15 метров и 25 сантиметров. Ближайшая преследовательница Анастасия Григорьева из Гатчины Ленинградской области показала 14,97 а «бронзовая» Наталья Заболоцкая из Белоруссии – 14,57.

Красивую победу в тройном прыжке среди юношей одержал воспитанник елецкой спортивной школы № 1 Егор Бобров. С конкурентом Иваном Красовским из Белоруссии они шли практически вровень. Однажды Бобров вырвался вперёд, прыгнув всего… на 1 см дальше конкурента. Белорус лидировал – 14,80, а у Боброва оставалась лишь последняя попытка. И в ней он стремительно «улетел» на 14 метров и 97 сантиметров!

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Егор - чемпион

Ельчанин получил «золотую» медаль, а его белорусский соперник отыгрался в обычных прыжках в длину, выиграв соревнования – 7 метров 30 сантиметров. Липчанин Фёдор Белимов был здесь только 6-м.

Новикову подготовили тренеры Лидия Филатоваи Наталья Рощупкина, а Боброва – Михаил Числов.

Фото Белорусской федерации лёгкой атлетики и ГАУ ДО ЛО "СШОР по лёгкой атлетике"
Лёгкая атлетика
Мария Новикова
Егор Бобров
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Комментарии (2)

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29 минут назад
Читайте лучше Библию!
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Ильич
57 минут назад
Ну,что "сказать" "липчане" "молодцы"...
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