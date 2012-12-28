Липчанин отправился в колонию за пьяную езду

В неадекватном состоянии он скрылся в места ДТП.

Липецкие полицейские в ходе расследования обстоятельств ДТП, произошедшего 26 января на улице Космонавтов, выяснили, что один из его участников уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, с места аварии мужчина скрылся, но вскоре был обнаружен. У 38-летнего водителя присутствовали явные признаки опьянения, но от прохождения освидетельствования он отказался.Выяснилось, что в августе 2024 года за езду в нетрезвом виде ему уже было назначено наказание в виде 320 часов обязательных работ и лишения права управления транспортным средством сроком на два года.Иномарку изъяли и поместили на специализированную стоянку, а против самого водителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления». Решением Советского суда Липецка его приговорили к 1 году заключения в колонии-поселении и запрету на управление автомобилем на 3 года.