Происшествия
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Липчанин отправился в колонию за пьяную езду
В неадекватном состоянии он скрылся в места ДТП.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, с места аварии мужчина скрылся, но вскоре был обнаружен. У 38-летнего водителя присутствовали явные признаки опьянения, но от прохождения освидетельствования он отказался.
Выяснилось, что в августе 2024 года за езду в нетрезвом виде ему уже было назначено наказание в виде 320 часов обязательных работ и лишения права управления транспортным средством сроком на два года.
Иномарку изъяли и поместили на специализированную стоянку, а против самого водителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления». Решением Советского суда Липецка его приговорили к 1 году заключения в колонии-поселении и запрету на управление автомобилем на 3 года.
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