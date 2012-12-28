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17 минут назад
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Липчанин отправился в колонию за пьяную езду

В неадекватном состоянии он скрылся в места ДТП.

Липецкие полицейские в ходе расследования обстоятельств ДТП, произошедшего 26 января на улице Космонавтов, выяснили, что один из его участников уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, с места аварии мужчина скрылся, но вскоре был обнаружен. У 38-летнего водителя присутствовали явные признаки опьянения, но от прохождения освидетельствования он отказался.

Выяснилось, что в августе 2024 года за езду в нетрезвом виде ему уже было назначено наказание в виде 320 часов обязательных работ и лишения права управления транспортным средством сроком на два года.

Иномарку изъяли и поместили на специализированную стоянку, а против самого водителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления». Решением Советского суда Липецка его приговорили к 1 году заключения в колонии-поселении и запрету на управление автомобилем на 3 года.
ДТП
нетрезвая езда
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Может
6 минут назад
Вечером в Сселки к поликлиники ВОП подьезжайте..План гарантировано выполните на полгода вперед.Без номеров,без прав,пьяненькие.Их родители заплатят в бюджет на два года вперёд.Просто Вы не хотите работать.У Вас зарплата постоянная,оклад,напрягаться не надо.Только когда звездочку получить,тогда напрягаетесь.Так что работайте наши защитнички правопорядка.
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Дед
7 минут назад
Если бы при коммунистах за это сажали , то работать было бы некому
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