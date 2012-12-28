Бывшие судебные приставы Липецка осуждены по 95 эпизодам фальсификаций и злоупотреблений полномочиями
Бывшие судебные приставы Липецка осуждены по 95 эпизодам фальсификаций и злоупотреблений полномочиями
Происшествия
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сегодня, 10:06
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Пенсионерка перевела «сотрудникам Росфинмониторинга» 2,6 млн рублей
А житель Грязей лишился 90 тысяч, оплатив замену счетчиков воды.
А жителя Грязей развели на 90 тысяч. Мошенники предложили заменить счетчики воды в его квартире. Они так заморочили 5-летнего мужчину, что тот лично перевел эту сумму по частям по присланным ему QR-кодам через банкомат.
По этим случаям полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество».
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