Пенсионерка перевела «сотрудникам Росфинмониторинга» 2,6 млн рублей

А житель Грязей лишился 90 тысяч, оплатив замену счетчиков воды.

Липецкая пенсионерка лишилась 2 628 000 рублей, которые наличными перевела через разные банкоматы «сотрудникам Росфинмониторинга» в попытке спасти эти деньги от мошенников. Пожилой женщине позвонили по телефону и сообщили, что ее деньги на банковском счете под угрозой, и что их нужно перевести на другой, безопасный счет.А жителя Грязей развели на 90 тысяч. Мошенники предложили заменить счетчики воды в его квартире. Они так заморочили 5-летнего мужчину, что тот лично перевел эту сумму по частям по присланным ему QR-кодам через банкомат.По этим случаям полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество».