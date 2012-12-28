Отдыхающие не поделили мангал: дошло до угроз убийством, размахиванием кочергой и ножом
Общество
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сегодня, 05:35
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Один беспилотник сбит над Липецкой областью
51 БПЛА нейтрализован над территорией страны вечером вторника.
28 БПЛА – над территорией Брянской области,
10 БПЛА – над территорией Курской области,
6 БПЛА – над территорией Ростовская области,
4 БПЛА – над территорией Орловской области,
1 БПЛА – над территорией Калужской области,
1 БПЛА – над территорией Тульской области,
1 БПЛА – над территорией Липецкой области.
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