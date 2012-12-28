Один беспилотник сбит над Липецкой областью

51 БПЛА нейтрализован над территорией страны вечером вторника.

Как сообщили в Минобороны, 22 июля в период с 21.00 до 23.40 дежурными средствами ПВО уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа:28 БПЛА – над территорией Брянской области,10 БПЛА – над территорией Курской области,6 БПЛА – над территорией Ростовская области,4 БПЛА – над территорией Орловской области,1 БПЛА – над территорией Калужской области,1 БПЛА – над территорией Тульской области,