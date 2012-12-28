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Новодмитриевская Ивановка стала Князевкой, а одни из двух Падов официально назвали Ленинскими
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Общество
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57 минут назад
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Новодмитриевская Ивановка стала Князевкой, а одни из двух Падов официально назвали Ленинскими
Ряд сел Липецкого округа переименовали.
Такое положение создавало сложности в хозяйственной деятельности и административном управлении. На состоявшихся публичных слушаниях Липецкого района было принято решение о переименовании четырёх населённых пунктов.
Так деревня Ивановка Новодмитриевского отдела станет Князёвкой, деревня Яковлевка Сенцовского отдела получит название Малая Яковлевка, село Никольское Стебаевского отдела будет именоваться Второе Никольское, село Пады Ленинского отдела переименуют в Ленинские Пады, — сообщили в совете депутатов Липецкого округа.
Фото: t.me/sovetdepytatow
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