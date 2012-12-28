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432
57 минут назад
6

Новодмитриевская Ивановка стала Князевкой, а одни из двух Падов официально назвали Ленинскими

Ряд сел Липецкого округа переименовали.

В связи с преобразованием Липецкого района в округ возникла необходимость устранить дублирование названий населённых пунктов. В разных территориальных отделах сохранились сёла и деревни с одинаковыми наименованиями: два села Пады, две деревни Ивановка, две деревни Яковлевка и два села Никольское.

Такое положение создавало сложности в хозяйственной деятельности и административном управлении. На состоявшихся публичных слушаниях Липецкого района было принято решение о переименовании четырёх населённых пунктов.

Так деревня Ивановка Новодмитриевского отдела станет Князёвкой, деревня Яковлевка Сенцовского отдела получит название Малая Яковлевка, село Никольское Стебаевского отдела будет именоваться Второе Никольское, село Пады Ленинского отдела переименуют в Ленинские Пады, — сообщили в совете депутатов Липецкого округа.

Фото: t.me/sovetdepytatow
переименования
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Сергей Б
6 минут назад
Князевка??? Это какие князья там жили? Теперь уже и поговорка изменится: из Ивановской грязи сразу в Князевку
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Фокс
24 минуты назад
Какая нужда была тратить бюджетные деньги на переименование Липецкого района в округ? Что, у кого-то административный зуд, или в округе заживём лучше? Что за блажь? Ведь это трата денег, и немалая? автора - в студию!
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Наоборот
8 минут назад
Это сделано по принципу показавших положительные результаты регионы. Округ имеет другой статус, чем район. Просто прочитайте в чём разница
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Алоизий
11 минут назад
Нам вчера глава сельской администрации пояснил за это. Весь бюджет в районе, глава уже не глава, будут нанимать по контракту на эту должность. По Закону о местном самоуправлении спрашивать теперь не с кого. Бурьян косите сами на 20 метров с каждой стороны, значит ещё почти два своих участка. Видимо теперь каждый должен себе трактор купить. Дорог, освещения и воды не будет. Примерно для этого всё и затеивалось.
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Может
16 минут назад
Хотят следы запутать.
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Может
33 минуты назад
Липецк в Пипецк,в Ссёлки на Ссылки,тк.немного громыхнуло и электричество пропало.Позор мэнэджэрам.
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