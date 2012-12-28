Новодмитриевская Ивановка стала Князевкой, а одни из двух Падов официально назвали Ленинскими

Ряд сел Липецкого округа переименовали.

В связи с преобразованием Липецкого района в округ возникла необходимость устранить дублирование названий населённых пунктов. В разных территориальных отделах сохранились сёла и деревни с одинаковыми наименованиями: два села Пады, две деревни Ивановка, две деревни Яковлевка и два села Никольское.Такое положение создавало сложности в хозяйственной деятельности и административном управлении. На состоявшихся публичных слушаниях Липецкого района было принято решение о переименовании четырёх населённых пунктов.Так деревня Ивановка Новодмитриевского отдела станет Князёвкой, деревня Яковлевка Сенцовского отдела получит название Малая Яковлевка, село Никольское Стебаевского отдела будет именоваться Второе Никольское, село Пады Ленинского отдела переименуют в Ленинские Пады, — сообщили в совете депутатов Липецкого округа.