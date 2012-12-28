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В России
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54 минуты назад
В Петербурге ФСБ задержала готовившую теракт девушку
ФСБ опубликовала видео задержания жительницы Петербурга, готовившей теракт по заданию Киева.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в г. Санкт-Петербурге пресечена деятельность гражданки России, 2002 года рождения, причастной к подготовке террористическою акта по заданию украинских спецслужб», — говорится в сообщении.
Установлено, что в июне 2024 года она посредством мессенджеров «Телеграм» и WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность признана в России экстремистской) инициативно установила контакт с представителем иноспецслужбы, которому сообщила о готовности участия в диверсионно-террористической деятельности в целях оказания содействия в выезде и получении гражданства одной из стран Евросоюза.
По заданию куратора она наносила проукраинские надписи в общественных местах Московского региона и совершила попытку поджога объекта железнодорожной инфраструктуры. В апреле 2025 года она выехала в Санкт-Петербург, где вела наблюдение за сотрудником одного из оборонных предприятий с целью последующего подрыва его автомобиля с использованием предоставленного ей самодельного взрывного устройства (СВУ). В момент закладки СВУ под автомобиль объекта террористических устремлений она была задержана сотрудниками ФСБ России.
Следственной службой УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (покушение на террористический акт) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. Она заключена под стражу.
Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений, документированию в действиях россиянки признаков статьи 275 (государственная измена) УК РФ и розыску заказчиков.
ФСБ России вновь подчеркнули, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве потенциальных исполнителей терактов и диверсий. Во избежание провокаций со стороны злоумышленников в сети Интернет в ФСБ призвали российских граждан к бдительности и по возможности воздерживаться от использования мессенджеров для общения с незнакомыми контактами.
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