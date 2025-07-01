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В России
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29 минут назад
В Петербурге мигранты устроили танцы перед Исаакиевским собором
В Санкт-Петербурге иностранцы танцевали и вели себя вызывающе перед Исаакиевским собором.
В вечернее время иностранцы громко слушали музыку перед собором, танцевали и ругались. Когда на место прибыли активисты, они вступили в диалог с мигрантами, в ходе которого пытались указать им на недопустимость подобного поведения.
Позже кто-то из собравшихся выстрелил в сторону купола собора, — пишет «Русская община». После этого двух человек, в том числе одного иностранца, задержали.
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