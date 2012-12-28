Липецкий гребец принёс России победу в чемпионате Белоруссии

Сборная России победила Гомельскую и Могилёвскую области!

На соревнованиях в Бресте в двух возрастных группах - до 19 и до 23 лет сборная России показала, что она – сила, обогатив летопись отечественных побед 9-ю «золотыми», 6-ю «серебряными» и 3-мя «бронзовыми» наградами.





Фото федерации гребного спорта России

Липчанин Александр Слюсарь в составе сборного российского экипажа четвёрки распашной стал победителем открытого чемпионата Белоруссии по академической гребле среди молодёжи до 23 лет, который прошёл в Бресте.В соревнованиях выступал цвет академической гребли – спортсмены России и Белоруссии.Стандартную олимпийскую дистанцию в 2 км российский экипаж промчался с ветерком, заставив соперников завистливо смотреть вслед – 6 минут, 33, 148 секунды, что на 1,37 секунды быстрее, чем у ближайшего преследователя. Поверженными оказались гребцы из сборного экипажа Гомельской и Могилёвской областей, занявшие 2-е место, а также команда сильнейших гребцов Гомельской и Брестской областей, ставшая 3-й. Оба белорусских экипажа финишировали друг за другом с разницей в 0,04 секунды.Международный успех в одной лодке с липчанином ковали Глеб Зайцев из Краснодара, Артём Шапкин из Саратова и Владимир Юдин из Москвы.