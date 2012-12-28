Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Липецкие зори–2026»: русский стиль, готика, платья из Минска и бриллиант из Дубая
Общество
«Липецкие зори»: всё только начинается
Общество
Вторая волна воздушной тревоги набирает обороты
Происшествия
Светлана Бедрова: «Липецкие зори» начнутся после отмены красного уровня»
Общество
Печальней нет, пожалуй, сцены чем на заправке видеть цены
Неделя 48
В Липецкую область вернулся красный уровень
Происшествия
Красный уровень отменён – появилась надежда, что «Липецкие зори» и футбол состоятся
Общество
Болельщиков «Металлурга» попросили покинуть стадион, а затем вернули обратно
Спорт
В Липецке воют сирены, теперь - ракетная опасность
Происшествия
Липчанка придумала ребёнка, чтобы получать на него бюджетные выплаты
Происшествия
Читать все
«Липецкие зори–2026»: русский стиль, готика, платья из Минска и бриллиант из Дубая
Общество
«Липецкие зори»: всё только начинается
Общество
Липчанка придумала ребёнка, чтобы получать на него бюджетные выплаты
Происшествия
Печальней нет, пожалуй, сцены чем на заправке видеть цены
Неделя 48
Ближе к ночи воздушная угроза в Липецкой область сошла на нет
Общество
Отбой красного уровня, в Липецке возобновляют футбольный матч
Общество
Липецкий гребец добился международного успеха
Спорт
Липецкие легкоатлеты получили награду из рук олимпийской чемпионки
Спорт
В поселке Дачном отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области температура снова ползет вверх
Погода в Липецке
Читать все
Спорт
12
13 минут назад

Липецкий гребец принёс России победу в чемпионате Белоруссии

Сборная России победила Гомельскую и Могилёвскую области!

Липчанин Александр Слюсарь в составе сборного российского экипажа четвёрки распашной стал победителем открытого чемпионата Белоруссии по академической гребле среди молодёжи до 23 лет, который прошёл в Бресте.

В соревнованиях выступал цвет академической гребли – спортсмены России и Белоруссии.

Стандартную олимпийскую дистанцию в 2 км российский экипаж промчался с ветерком, заставив соперников завистливо смотреть вслед – 6 минут, 33, 148 секунды, что на 1,37 секунды быстрее, чем у ближайшего преследователя. Поверженными оказались гребцы из сборного экипажа Гомельской и Могилёвской областей, занявшие 2-е место, а также команда сильнейших гребцов Гомельской и Брестской областей, ставшая 3-й. Оба белорусских экипажа финишировали друг за другом с разницей в 0,04 секунды.

Международный успех в одной лодке с липчанином ковали Глеб Зайцев из Краснодара, Артём Шапкин из Саратова и Владимир Юдин из Москвы.

На соревнованиях в Бресте в двух возрастных группах - до 19 и до 23 лет сборная России показала, что она – сила, обогатив летопись отечественных побед 9-ю «золотыми», 6-ю «серебряными» и 3-мя «бронзовыми» наградами.

Фото федерации гребного спорта России
Академическая гребля
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить