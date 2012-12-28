В Липецкой области температура снова ползет вверх

Жаркая погода возвращается в регион.

В ближайшие трое суток на территории Липецкой области будет усиливаться гребень антициклона с юго-запада, температура начнет постепенно повышаться, однако из-за близости фронтальной зоны погода останется неустойчивой, с небольшими кратковременными дождями.Среднесуточные температуры составят: 28 и 29 июня - 19-20 градусов тепла, что в пределах нормы, 30 июня – 21 градус тепла, что на 2 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью повсеместно, днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер северный, ночью 3-8 м/сек, днем 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +10 до +15, днем – от +21 до +26.В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем – от +23 до +25 градусов.День 28 июня стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году – 5 градусов тепла.