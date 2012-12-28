В поселке Дачном отключат холодную воду

Из-за аварийных ремонтных работ на сетях 28 июня без холодной воды временно останутся жители Дачного – работы будут проводиться по адресу: улица Постышева, 49, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 подачу холодной воды ограничат в домах №№ 6, 7, 8, 9, 9а, 10 ,11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 по улице Центральной, №№ 13, 19 по улице Ярославской, №№ 26, 29, 29а, 31, 31а по улице Светлова, № 37 по улице Писарева. Холодной воды также не будет в этот период в частном секторе улиц Светлова, Бурлакова, Добровской, Тихой, Патриотической, Зорге, Ярославской, Олимпийской, Варшавской, Дачной, Постышева, Писарева.Работы продлятся до их завершения. Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.