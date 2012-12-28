Выходные в Липецке: сами воспитали такую молодёжь, что когда у неё праздник, спиртное не продают по всему городу
Общество
50
42 минуты назад
В поселке Дачном отключат холодную воду
Из-за аварийных ремонтных работ на сетях 28 июня без холодной воды временно останутся жители Дачного – работы будут проводиться по адресу: улица Постышева, 49, сообщили в «РВК-Липецк».
Работы продлятся до их завершения. Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
0
0
0
1
0
Комментарии