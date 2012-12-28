Липецкие легкоатлеты получили награду из рук олимпийской чемпионки

В жизни главное - покорить свою высоту.

Среди юношей до 18 лет не знал себе равных наш Иван Павлов, который стал единственным участником, покорившим высоту на отметке более двух метров. Со второй попытки он преодолел 205 см, что за 2 см. выше норматива кандидата в мастера спорта. Павлов штурмовал и 210 см, но не преуспел, хотя это уже не имело турнирного значения. Занявший 2-е место Кирилл Кренёв из Камышина Волгоградской области отстал от липчанина очень серьёзно – 190 см.









Павлов вновь на вершине. Несколько недель назад он выиграл первенство России U18. Рядом с пьедесталом Анна Чичерова

Вадим Кузнецов стал 2-м среди юниоров до 20 лет, причём у самого старшего из липецких медалистов и прыжок оказался самым скромным – 180 см, тем не менее, принёс «серебро». А медаль высшего достоинства осталась в Белой Калитве у местного спортсмена Ильи Харитонова – 185 см.









Кузнецов на второй ступени

Два «золота» и одно «серебро» завоевали представители липецкой «королевы спорта» на всероссийских соревнованиях по прыжкам в высоту «Побеждай!» в Белой Калитве Ростовской области.Дмитрий Мельник первенствовал среди юношей до 16 лет с результатом 190см. Эту высоту наш спортсмен покорил со второй попытки, а Ярослав Черний из Волгограда – с третьей, поэтому наш спортсмен был объявлен победителем.За соревнованиями наблюдала Анна Чичерова, победительница Олимпийских Игр-2012 в Лондоне по прыжкам в высоту. Приезд «звезды» легко объясним – Чичерова является самой известной уроженкой Белой Калитвы, в этом райцентре она родилась в 1982 году. Медали победителям и призёрам вручила тоже она.