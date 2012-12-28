Выходные в Липецке: сами воспитали такую молодёжь, что когда у неё праздник, спиртное не продают по всему городу
Общество
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15 минут назад
Ближе к ночи воздушная угроза в Липецкой область сошла на нет
Над регионом безоблачное небо.
Напомним, в течение субботнего дня высший красный уровень несколько раз вводили в регионе, в Липецке выли сирены, под вопросом оказалось проведения ежегодного балла выпускников «Липецкие зори», футболисты «Металлурга» вынуждены были доигрывать без зрителей матч со столичной «Родиной-3», который в итоге длился более 4-х часов.
Жёлтый уровень действовал в регионе с 18 часов.
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