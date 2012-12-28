Ближе к ночи воздушная угроза в Липецкой область сошла на нет

Над регионом безоблачное небо.

В одиннадцатом часу вечера оперативные службы объявили об отмене всех уровней воздушной опасности в небе над Липецкой областью.Напомним, в течение субботнего дня высший красный уровень несколько раз вводили в регионе, в Липецке выли сирены, под вопросом оказалось проведения ежегодного балла выпускников «Липецкие зори», футболисты «Металлурга» вынуждены были доигрывать без зрителей матч со столичной «Родиной-3», который в итоге длился более 4-х часов.Жёлтый уровень действовал в регионе с 18 часов.