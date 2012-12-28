Липчанка придумала ребёнка, чтобы получать на него бюджетные выплаты

Женщине удалось выманить у государства 650 тысяч рублей.

35-летняя жительница Липецка полтора года получала социальные выплаты на ребёнка, которого у неё в действительности никогда не было.– Для этого она собрала необходимый пакет документов, в котором содержались фиктивные данные о рождении ребенка, и направила их в соответствующий государственный орган, – описали схему обмана в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.С декабря 2022 по май 2024 года даме удалось выманить из бюджета 650 тысяч рублей. Преступную схему выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России Липецку.Против женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат», которая предусматривает до 4-х лет лишения свободы. Сейчас липчанку отправили под подписку о невыезде, полицейские пытаются установить возможных подельников.