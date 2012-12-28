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43 минуты назад
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Липчанка придумала ребёнка, чтобы получать на него бюджетные выплаты

Женщине удалось выманить у государства 650 тысяч рублей.

35-летняя жительница Липецка полтора года получала социальные выплаты на ребёнка, которого у неё в действительности никогда не было.

– Для этого она собрала необходимый пакет документов, в котором содержались фиктивные данные о рождении ребенка, и направила их в соответствующий государственный орган, – описали схему обмана в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

С декабря 2022 по май 2024 года даме удалось выманить из бюджета 650 тысяч рублей. Преступную схему выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России Липецку.

Против женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат», которая предусматривает до 4-х лет лишения свободы. Сейчас липчанку отправили под подписку о невыезде, полицейские пытаются установить возможных подельников.
Обман
мошенничество
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Комментарии (2)

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Александр Н.
25 минут назад
Понятно что не одна она всё это провернула.
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Нонка
27 минут назад
Она мечтала быть матерью ну хотя бы на бумаге ! И вот-тюрьма-ма......
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