Выходные в Липецке: сами воспитали такую молодёжь, что когда у неё праздник, спиртное не продают по всему городу
Происшествия
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43 минуты назад
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Липчанка придумала ребёнка, чтобы получать на него бюджетные выплаты
Женщине удалось выманить у государства 650 тысяч рублей.
– Для этого она собрала необходимый пакет документов, в котором содержались фиктивные данные о рождении ребенка, и направила их в соответствующий государственный орган, – описали схему обмана в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
С декабря 2022 по май 2024 года даме удалось выманить из бюджета 650 тысяч рублей. Преступную схему выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России Липецку.
Против женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат», которая предусматривает до 4-х лет лишения свободы. Сейчас липчанку отправили под подписку о невыезде, полицейские пытаются установить возможных подельников.
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