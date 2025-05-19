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Дом и две машины сгорели в селе Гудово Добровского округа
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сегодня, 10:05

Дом и две машины сгорели в селе Гудово Добровского округа

Еще один жилой дом сгорел в селе Большой Хомутец.

Вечером 18 мая в селе Гудово Добровского округа произошел крупный пожар — сгорел жилой дом площадью в 120 квадратных метров. Также огонь уничтожил автомобили «ВАЗ-2104» и «Хендай Старекс», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

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Днем ранее в селе Большой Хомутец того же округа сгорел дом площадью 60 квадратных метров. В селе Зенкино Чаплыгинского района огонь уничтожил надворную постройку.

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За минувшие выходные пожарные семь раз тушили палы сухой травы и пять раз — мусор на открытых пространствах. Самое крупное возгорание отходов произошло в районе Студеновского лога под Липецком — на 500 квадратных метрах.
МЧС
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