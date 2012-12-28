Жительница Чаплыгина устроила преступный бизнес на подругах и знакомых

Подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободы.

В Усмани возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней местной жительницы, которую обвиняют в мошенничестве.Как сообщили в УМВД РФ по Липецкой области, одна из жертв предприимчивой дамы приходилась ей близкой подругой. Злоумышленница сумела убедить её, что имеет возможность заказывать на маркетплейсах товары по сниженным ценам, та заказала ноутбук, планшет и предметы быта на общую сумму 220 тысяч рублей, передала деньги, но в итоге так ничего и не получила.Другая потерпевшая перевела знакомой 35 тысяч рублей за покупки со скидкой, но тоже не увидела ни товаров, ни денег.Обвиняемая раскаялась в содеянном и даже вернула подруге сколько смогла – 120 тысяч рублей, остальные деньги она успела потратить. По части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» ей грозит до 5 лет лишения свободы. На период следствия ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.