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Общество
Новолипчане вспомнили павших и возложили цветы к монументу «Слеза»
Общество
Циклон с юга несет в Липецкую область дожди и кратковременное похолодание
Погода в Липецке
В 9 микрорайоне и районе Сокола отключат холодную воду
Общество
Читать все
Семилетний мальчик на электросамокате врезался в автомобиль на улице Меркулова
Происшествия
День Победы в Липецке: куда сходить, как отпраздновать
Общество
Охотника за флагами записала камера наблюдения
Происшествия
Крестный ход, портреты «Бессмертного полка» и «Окна Победы». (Фоторепортаж)
Общество
Спасатели предупреждают о сильном дожде
Погода в Липецке
Новолипчане вспомнили павших и возложили цветы к монументу «Слеза»
Общество
В Липецкой области режим воздушной опасности продолжался два с половиной дня
Общество
В 9 микрорайоне и районе Сокола отключат холодную воду
Общество
Циклон с юга несет в Липецкую область дожди и кратковременное похолодание
Погода в Липецке
Читать все
Погода в Липецке
1667
сегодня, 18:37
3
Спасатели предупреждают о сильном дожде
В ближайшие 3-6 часов с сохранением в течение ночи на территории Липецкой области ожидается сильный дождь. Об этом предупреждает Главное управление МЧС по Липецкой области.
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Комментарии (3)
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дед
29 минут назад
Готовьтесь жители Фрунзе, Ключи, Радиаторной и т. д.
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Ентот пэтриот
40 минут назад
как долбанет так нет сарая.
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Дед
48 минут назад
Люблю грозу в начале мая !
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Комментарии (3)