Артем Голощапов: «В 27-м микрорайоне живут дружные, позитивные, открытые люди. Такими и должны быть соседи»
Сегодня в Липецке: новая выставка в музее, партизанский забег, расцвет патриотизма в зоопарке
Артем Голощапов: «В 27-м микрорайоне живут дружные, позитивные, открытые люди. Такими и должны быть соседи»
Общество
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37 минут назад
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День Победы в Липецке: куда сходить, как отпраздновать
Представляем вам карту праздника.
В выходные и праздничные дни мы стараемся поздравить липчан творческими номерами земляков.
Сегодня поставим вам клип на песню известного липецкого исполнителя Геннадия Шальнева 45-й за горами». В своё время песню отказались крутить 9 мая на советском радио, назвав недостаточно героической. А на наш взгляд, в этот день – самое то.
Прохладно, но сухо
Температура сегодня составит 14-16 градусов тепла, праздничный день пройдёт без существенных осадков.
Свет и воду всем
9 мая – чуть ли не единственный день в году, когда обходится без отключения воды и света. Ну может быть ещё 1 января. Речь о плановых отключениях. А от аварий никто в Липецке не застрахован.
Где получить экстренную помощь
Ничего сегодня работать не будет – ни почта, ни банки, ни МФЦ. Так что все дела откладываем и марш смотреть парад. О том, как госучреждения будут работать в следующие дни, мы расскажем завтра.
Круглосуточно будет работать все три городских травмпункта.
- ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1 (ул. Космонавтов, 39);
- ГУЗ «Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол» (ул. Ушинского, 10);
- ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед» (ул. Коммунистическая, 24).
В случае неотложных проблем с зубами круглосуточно дежурит ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника – стоматологический центр» (ул. Циолковского, 22), с глазами – офтальмологическое отделение ГУЗ «Липецкий областной клинический центр» (ул. Ленина, 35), причём там обещают помочь и взрослым, и детям.
Ребятишек и подростков в случае экстренной ситуации ждут в областной детской больнице, там же работает и свой травмпункт (ул. Московская, 6а).
Вечный огонь
В 9:00 на площади Героев состоится возложение гирлянды славы к Вечному огню. Принимают участие руководители области и города, члены ветеранских и общественных организаций (0+).
Шествие «Бессмертного полка» отменено
Третий год выйти на улицу группами с портретами ветеранов не получится. «Бессмертный полк» пройдёт в online формате загрузить фото и рассказать историю своего героя на сайте: 2025.polkrf.ru.
Никто не запрещает и выставить портрет в окно.
Гулянья начнутся в Быхановом саду
Самое раннее мероприятие в парках начнётся в 9:30 в Быхановом саду – «Песенный привал» (0+).
Парк Победы
Парк, учреждённый в честь Победы, станет основным сосредоточением праздничных мероприятий.
В 12:00 в течение аж шести часов пройдут гулянья под названием «Победная весна» (0+). В полдень стартует и фестиваль граффитистов, рисунков на асфальте (0+).
В 14:00, 16:00, 18:00 – выступления в рамках всероссийской акции «Вальс Победы» (6+).
А с 18:00 до 21:00 – вечерняя программа (0+) – выступление липецких творческих коллективов.
Вечернее шоу
На площади Ленина-Соборной в 20.30 состоится музыкально-мультемедийное шоу «День Победы» (0+).
Посмотреть шоу смогут все желающие.
Что ещё
В Нижнем парке в 12:00 – 20:00 состоится концертная программа «Победная весна» (0+). По соседству конкурс детских рисунков на тему Второй мировой и катание на пони (патриотическое) устраивает липецкий зоопарк (0+).
А с полудня и до 20:00 на Липецком городище будут демонстрировать на большом экране фильмы о войне (12+0.
По месту жительства
Вечером праздничная программа пройдёт в учреждениях культуры во всех районах Липецка. Все видно на графике ниже.
В музей бесплатно
В День Победы, Липецкий областной краеведческий музей (ул. Ленина, 25) можно посетить бесплатно.
А в 11:00, 13:00 и 15:00 историки проведут для жителей и гостей города театрализованную экскурсию «Развалинами Рейхстага удовлетворён» (6+), посвященную 80-летию Великой Победы. Мероприятие пройдет в обновленном музейном зале «Липецкий край в годы Великой Отечественной войны». Оно будет бесплатным, но для участия необходима предварительная запись.
Дорогие липчане! Поздравляем вас с праздником, желаем плодотворных выходных и напоминаем, что GOROD48 не бросает работать и в День Победы. Сегодня вы сможете прочитать у нас новости и о празднике в Липецке и о повседневных событиях. Чаще заходите на сайт и будьте в курсе всего, что происходит вокруг. Ждём вас снова и снова.
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