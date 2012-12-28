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37 минут назад
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День Победы в Липецке: куда сходить, как отпраздновать

Представляем вам карту праздника.

С Днём Победы

В выходные и праздничные дни мы стараемся поздравить липчан творческими номерами земляков.

Сегодня поставим вам клип на песню известного липецкого исполнителя Геннадия Шальнева 45-й за горами». В своё время песню отказались крутить 9 мая на советском радио, назвав недостаточно героической. А на наш взгляд, в этот день – самое то.



Прохладно, но сухо

Температура сегодня составит 14-16 градусов тепла, праздничный день пройдёт без существенных осадков.

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Свет и воду всем

9 мая – чуть ли не единственный день в году, когда обходится без отключения воды и света. Ну может быть ещё 1 января. Речь о плановых отключениях. А от аварий никто в Липецке не застрахован.

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Где получить экстренную помощь

Ничего сегодня работать не будет – ни почта, ни банки, ни МФЦ. Так что все дела откладываем и марш смотреть парад. О том, как госучреждения будут работать в следующие дни, мы расскажем завтра.

Выходные и в поликлиниках. Медицинскую помощь можно получить только у «скорой помощи» и в стационаре.

Круглосуточно будет работать все три городских травмпункта.

- ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1 (ул. Космонавтов, 39);
- ГУЗ «Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол» (ул. Ушинского, 10);
- ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед» (ул. Коммунистическая, 24).

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В случае неотложных проблем с зубами круглосуточно дежурит ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника – стоматологический центр» (ул. Циолковского, 22), с глазами – офтальмологическое отделение ГУЗ «Липецкий областной клинический центр» (ул. Ленина, 35), причём там обещают помочь и взрослым, и детям.

Ребятишек и подростков в случае экстренной ситуации ждут в областной детской больнице, там же работает и свой травмпункт (ул. Московская, 6а).

Вечный огонь

В 9:00 на площади Героев состоится возложение гирлянды славы к Вечному огню. Принимают участие руководители области и города, члены ветеранских и общественных организаций (0+).

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Шествие «Бессмертного полка» отменено

Третий год выйти на улицу группами с портретами ветеранов не получится. «Бессмертный полк» пройдёт в online формате загрузить фото и рассказать историю своего героя на сайте: 2025.polkrf.ru.

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Никто не запрещает и выставить портрет в окно.

Гулянья начнутся в Быхановом саду

Самое раннее мероприятие в парках начнётся в 9:30 в Быхановом саду – «Песенный привал» (0+).

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Парк Победы

Парк, учреждённый в честь Победы, станет основным сосредоточением праздничных мероприятий.

В 12:00 в течение аж шести часов пройдут гулянья под названием «Победная весна» (0+). В полдень стартует и фестиваль граффитистов, рисунков на асфальте (0+).

В 14:00, 16:00, 18:00 – выступления в рамках всероссийской акции «Вальс Победы» (6+).

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А с 18:00 до 21:00 – вечерняя программа (0+) – выступление липецких творческих коллективов.

Вечернее шоу

На площади Ленина-Соборной в 20.30 состоится музыкально-мультемедийное шоу «День Победы» (0+).

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Губернатор Игорь Артамонов анонсировал, что в мероприятии примут участие более 300 артистов. Ведущим программы выступит актер театра и кино, лауреат Государственной премии России Игорь Петренко. Липчане смогут услышать Симфонический оркестр Липецкой филармонии, солиста Большого театра имени Алишера Навои Султанбека Абдурахимова, солистку Большого театра России Василису Шаплыко, Сводный детский хор Липецкой области и других артистов.
Посмотреть шоу смогут все желающие.

Что ещё

В Нижнем парке в 12:00 – 20:00 состоится концертная программа «Победная весна» (0+). По соседству конкурс детских рисунков на тему Второй мировой и катание на пони (патриотическое) устраивает липецкий зоопарк (0+).

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А с полудня и до 20:00 на Липецком городище будут демонстрировать на большом экране фильмы о войне (12+0.

По месту жительства

Вечером праздничная программа пройдёт в учреждениях культуры во всех районах Липецка. Все видно на графике ниже.

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В музей бесплатно

В День Победы, Липецкий областной краеведческий музей (ул. Ленина, 25) можно посетить бесплатно.

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А в 11:00, 13:00 и 15:00 историки проведут для жителей и гостей города театрализованную экскурсию «Развалинами Рейхстага удовлетворён» (6+), посвященную 80-летию Великой Победы. Мероприятие пройдет в обновленном музейном зале «Липецкий край в годы Великой Отечественной войны». Оно будет бесплатным, но для участия необходима предварительная запись.

Дорогие липчане! Поздравляем вас с праздником, желаем плодотворных выходных и напоминаем, что GOROD48 не бросает работать и в День Победы. Сегодня вы сможете прочитать у нас новости и о празднике в Липецке и о повседневных событиях. Чаще заходите на сайт и будьте в курсе всего, что происходит вокруг. Ждём вас снова и снова.
Сегодня в Липецке
День Победы
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Комментарии (4)

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Лёха
2 минуты назад
С Днём Победы !!!
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zzloyzz
13 минут назад
С Праздником! Мира и добра!
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Катерина
14 минут назад
С днём ПОБЕДЫ вас, липчане! От моей мамы, ветерана войны, коренной липчанки, передаю вам поздравления. Счастья вам и мирного неба над головой!!!
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селянин
19 минут назад
Всех с праздником! Добра и всех благ! Помните свою историю.
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