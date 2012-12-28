День Победы в Липецке: куда сходить, как отпраздновать

Представляем вам карту праздника.





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Температура сегодня составит 14-16 градусов тепла, праздничный день пройдёт без существенных осадков.









9 мая – чуть ли не единственный день в году, когда обходится без отключения воды и света. Ну может быть ещё 1 января. Речь о плановых отключениях. А от аварий никто в Липецке не застрахован.









Ничего сегодня работать не будет – ни почта, ни банки, ни МФЦ. Так что все дела откладываем и марш смотреть парад. О том, как госучреждения будут работать в следующие дни, мы расскажем завтра.









Круглосуточно будет работать все три городских травмпункта.

- ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед» (ул. Коммунистическая, 24).











В 9:00 на площади Героев состоится возложение гирлянды славы к Вечному огню. Принимают участие руководители области и города, члены ветеранских и общественных организаций (0+).











Третий год выйти на улицу группами с портретами ветеранов не получится. «Бессмертный полк» пройдёт в online формате загрузить фото и рассказать историю своего героя на сайте: 2025.polkrf.ru.









Самое раннее мероприятие в парках начнётся в 9:30 в Быхановом саду – «Песенный привал» (0+).











В 14:00, 16:00, 18:00 – выступления в рамках всероссийской акции «Вальс Победы» (6+).









На площади Ленина-Соборной в 20.30 состоится музыкально-мультемедийное шоу «День Победы» (0+).













В Нижнем парке в 12:00 – 20:00 состоится концертная программа «Победная весна» (0+). По соседству конкурс детских рисунков на тему Второй мировой и катание на пони (патриотическое) устраивает липецкий зоопарк (0+).









В День Победы, Липецкий областной краеведческий музей (ул. Ленина, 25) можно посетить бесплатно.











В выходные и праздничные дни мы стараемся поздравить липчан творческими номерами земляков.Сегодня поставим вам клип на песню известного липецкого исполнителя Геннадия Шальнева 45-й за горами». В своё время песню отказались крутить 9 мая на советском радио, назвав недостаточно героической. А на наш взгляд, в этот день – самое то.Выходные и в поликлиниках. Медицинскую помощь можно получить только у «скорой помощи» и в стационаре.- ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1 (ул. Космонавтов, 39);- ГУЗ «Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол» (ул. Ушинского, 10);В случае неотложных проблем с зубами круглосуточно дежурит ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника – стоматологический центр» (ул. Циолковского, 22), с глазами – офтальмологическое отделение ГУЗ «Липецкий областной клинический центр» (ул. Ленина, 35), причём там обещают помочь и взрослым, и детям.Ребятишек и подростков в случае экстренной ситуации ждут в областной детской больнице, там же работает и свой травмпункт (ул. Московская, 6а).Никто не запрещает и выставить портрет в окно.Парк, учреждённый в честь Победы, станет основным сосредоточением праздничных мероприятий.В 12:00 в течение аж шести часов пройдут гулянья под названием «Победная весна»В полдень стартует и фестиваль граффитистов, рисунков на асфальте (0+).А с 18:00 до 21:00 – вечерняя программа (0+) – выступление липецких творческих коллективов.Губернатор Игорь Артамонов анонсировал, что в мероприятии примут участие более 300 артистов. Ведущим программы выступит актер театра и кино, лауреат Государственной премии России Игорь Петренко. Липчане смогут услышать Симфонический оркестр Липецкой филармонии, солиста Большого театра имени Алишера Навои Султанбека Абдурахимова, солистку Большого театра России Василису Шаплыко, Сводный детский хор Липецкой области и других артистов.Посмотреть шоу смогут все желающие.А с полудня и до 20:00 на Липецком городище будут демонстрировать на большом экране фильмы о войне (12+0.Вечером праздничная программа пройдёт в учреждениях культуры во всех районах Липецка. Все видно на графике ниже.А в 11:00, 13:00 и 15:00 историки проведут для жителей и гостей города театрализованную экскурсию «Развалинами Рейхстага удовлетворён»посвященную 80-летию Великой Победы. Мероприятие пройдет в обновленном музейном зале «Липецкий край в годы Великой Отечественной войны». Оно будет бесплатным, но для участия необходима предварительная запись.