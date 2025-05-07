Свара у дверей автобуса на автостанции в Грязях произошла из-за поданного вне расписания частного транспорта
44-летнему усманцу грозит до десяти лет колонии: в его сарае нашли марихуану и синтетические наркотики
В России
16
49 минут назад
Мобильный интернет отключили в некоторых российских городах из-за угрозы атаки БПЛА
Мобильный интернет отключен в населенных пунктах, близких к столице, из-за угрозы атаки БПЛА.
В публикации отмечается, что сбои наблюдаются в Ярославской, Тверской, Московской, Нижегородской, Тульской, Ленинградской, Калужской и Курской областях, а также у ряда абонентов в Москве и Санкт-Петербурге.
Издание подчеркивает, что мобильный интернет почти полностью отключен в Саранске и некоторых городах Мордовии.
До этого член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что ограничения работы мобильного интернета во время крупных мероприятий необходимы для заблаговременного предотвращения угроз для россиян, — пишет Газета.Ru.
0
0
0
0
0
Комментарии