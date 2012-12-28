«Киа» и «Рено» горели ночью на Поперечном проезде

Первый автомобиль сгорел полностью, второй — удалось спасти.

В вашем браузере отключен JavaScript

Сегодня во втором часу ночи в Липецке на Поперечном проезде, 25 горели автомобили «Киа Рио» и «Рено Дастер». Первую машину огонь уничтоил полностью, у второй — повреждил бампер и фару. Автомобили тушили два пожарных расчета.Еще один автомобиль сгорел в крупном пожаре, который произошел 4 апреля в селе Двуречки Грязинского округа. На улице Тимирязева загорелись деревянный дом и кирпичный гараж с машиной. Пламя полностью уничтожило кровлю дома, гараж и автомобиль.Всего за выходные дни пожарные зарегистрировали 36 возгораний, причем 27 из них — палы сухой травы, она горела на площади в 0,8 гектара. А с начала года площадь таких пожаров составила 10,8 гектара.