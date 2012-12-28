Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Происшествия
963
сегодня, 17:16
8

Грязинец купил липовое удостоверение тракториста-машиниста и получил судимость

Мужчине, который с поддельным удостоверением успел пройти переобучение и повысить квалификацию, назначили полгода ограничения свободы.

Грязинский городской суд приговорил 41-летнего жителя одного из сёл округа к полугоду ограничения свободы по делу о незаконном приобретении, хранении и использовании заведомо поддельного удостоверения тракториста-машиниста (по части третьей статьи 327 УК РФ).

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина хотел получить более высокооплачиваемую должность, и в мессенджере заказал у неизвестного изготовление заведомо поддельного удостоверения тракториста-машиниста.

Удостоверение, дающее право управления самоходными машинами категорий «В, С, О» со сроком действия до 13 февраля 2035 года, грязинцу прислали по почте. Потом он решил «повысить квалификацию» и подал липовое удостоверение в отдел кадров для обучения по программе переподготовки по профессии «Водитель погрузчика 7 разряда», и даже успешно прошёл такую переподготовку в «Учебно-курсовом комбинате» в Липецке, получив соответствующее свидетельство.

Потом мужчина решил получить новое удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) по 7-му разряду для назначения на более высокооплачиваемую должность и для этого предоставил в МФЦ свидетельство о профессиональной переподготовке, повышении квалификации и поддельное удостоверение тракториста-машиниста (тракториста). Вот тут-то обман и вскрылся: подлинность удостоверения вызвала сомнение у инспектора инспекции государственного технического надзора Липецкой области.

В суде грязинец признал вину и раскаялся.
подделка документов
4
3
2
4
7

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Игорь
34 минуты назад
А почему не наказывают лжеинвалидов с 1 группой инвалидности?Их кто-то крышует?И пользуются они благами инвалида более четверти века.
Ответить
Александр Викторович
сегодня, 20:28
В МФЦ трактористов проверяют? Вы серьёзно??? Ну да, согласен полностью... Трактористы это очень опасная профессия по сравнению с поддельными дипломами врачей...
Ответить
Дед
сегодня, 19:15
Нет слов
Ответить
слесарь
сегодня, 18:26
У нас в Газпром газораспределение по городу Грязи, один тракторист с подлинным удостоверением копать не может.
Ответить
Савелий
сегодня, 18:18
Легально получить удостоверение не так-то просто. Обучение только тысяч 30 стоит. Плюс пошлина, фото, медсправка. Государство на всем пытается заработать.
Ответить
Дворник
сегодня, 17:53
Вспоминают про трактористов когда город не кому чистить .А щас они не нужны .Поймали преступника
Ответить
А
сегодня, 17:52
Вот если бы он удостоверение депутата купил, ему бы точно ничего не было. Да, видно, денег не хватило.
Ответить
Такса глубоководная.
сегодня, 17:27
Лучше бы помогли. Если человек хочет работать.
Ответить
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить