Грязинец купил липовое удостоверение тракториста-машиниста и получил судимость

Мужчине, который с поддельным удостоверением успел пройти переобучение и повысить квалификацию, назначили полгода ограничения свободы.

Грязинский городской суд приговорил 41-летнего жителя одного из сёл округа к полугоду ограничения свободы по делу о незаконном приобретении, хранении и использовании заведомо поддельного удостоверения тракториста-машиниста (по части третьей статьи 327 УК РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина хотел получить более высокооплачиваемую должность, и в мессенджере заказал у неизвестного изготовление заведомо поддельного удостоверения тракториста-машиниста.Удостоверение, дающее право управления самоходными машинами категорий «В, С, О» со сроком действия до 13 февраля 2035 года, грязинцу прислали по почте. Потом он решил «повысить квалификацию» и подал липовое удостоверение в отдел кадров для обучения по программе переподготовки по профессии «Водитель погрузчика 7 разряда», и даже успешно прошёл такую переподготовку в «Учебно-курсовом комбинате» в Липецке, получив соответствующее свидетельство.Потом мужчина решил получить новое удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) по 7-му разряду для назначения на более высокооплачиваемую должность и для этого предоставил в МФЦ свидетельство о профессиональной переподготовке, повышении квалификации и поддельное удостоверение тракториста-машиниста (тракториста). Вот тут-то обман и вскрылся: подлинность удостоверения вызвала сомнение у инспектора инспекции государственного технического надзора Липецкой области.В суде грязинец признал вину и раскаялся.