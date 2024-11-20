Общество
2576
сегодня, 07:00
9

Сегодня в Липецке: «серым» зарплатам снова конец, особый режим и реальна ли амнистия по долгам

Нас ждут концерт столичных виртуозов, шанс стать артистом и сбор севших батареек.

Тёплый дождик

В Липецке уже вполне весенняя погода, температура днём поднимется от +12 до +14 градусов, пройдёт небольшой дождь.

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Винницкая;
- ул. Задорожная;
- ул. М.Рыбалко;
- ул. Муравьева;
- ул. П. Смородина, 12, 16;
- ул. Стаханова, 7, 13, 13а, 19, 21, 23, 29а;
- ул. Одоевского;
- ул. Подсобное хозяйство;
- ул. Харьковская;
- пр-т. 60 лет СССР, 24.

Отключение света

С8:00 до 12:00 обесточат улицу В.Л. Кротевича.

Пробки

В понедельник на улицы города возвращаются все, кто уезжал на выходные или не пользовался транспортом пару дней. Отсюда столпотворения и заторы.


В мире сегодня день спорта, в России – день следователя

Международный День спорта отмечают с 2013 года. Дата выбрана не случайно: именно 6 апреля 1896 года в греческих Афинах открылись первые Олимпийские Игры современности.

Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу развития липецкого спорта. Кто из земляков мог бы бороться за медали Олимпиад, если бы россиян туда допускали? Может быть, мы просто таких не видим в упор? Кстати, «Металлург» вчера выиграл дома у «Кванта» из Обнинска – 2:0.

В России сегодня день органов предварительного следствия.

Жемчужина музыкального сезона

В 19:00 на сцене Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) состоится один из главных концертов музыкального сезона – выступление Академического симфонического оркестра Московской филармонии (12+).

Солит концерта лауреат российских и международных конкурсов, преподаватель столичной консерватории Фёдор Безносиков, солист – Гайк Казазян, один из ведущих отечественных скрипачей. Казарян учился в Москве, стажировался в Лондоне, выступал в Великобритании, Ирландии, Франции, Бельгии, Германии, Швейцарии, Нидерландах, Польше, Македонии, Израиле, США, Канаде, Японии, Южной Корее.

В программе концерта музыка М.Глинки, А. Глазунова, И. Брамса.

Стать артистом

В 19:01 в культурном пространстве «Прачечная» (пл. Заводская, 9 корп.2, 3-й этаж) состоится очередное обучение театральной читке пьес (12+).

Фото vk.com/vprachechnuyu

Это шанс для любителей попасть в артисты: узнать секреты мастерства у профессионалов и проявить талант. Читать будут одну из современных пьес, за успехами проследит Дина Кюнбергер, актриса «Театра Под Деревом» и автор масштабного фестиваля театральных читок «Театр в тексте». Финальная читка назначена на 28 апреля: у лучших появится шанс сыграть в настоящем спектакле.

Час экологии

В 15:00 в детском библиотеке им. М. Пришвина (ул. Циолковского, 27) состоится экологическое мероприятие «Наша Земля единственная и неповторимая» (6+).

Фото vk.com/cgdb_prishvinka

Ребятишек ждёт разговор о том, почему наша планета уникальна, как сохранить её красоту и что каждый из нас может сделать для природы. Гостей ждут интересные факты, обсуждение экологических вопросов и полезные советы по бережному отношению к окружающей среды.

Села батарейка…

Экологическая акция по сбору старых батареек будет проходить в Липецке до 1 июня.

Не сказать, чтобы сдать батарейки будет особенно легко. Их нужно принести или прислать в ООО «Регионэкопроект» по адресу ул. Неделина, 1 в. При этом если у вас много батареек, то необходимо уведомить отдел охраны окружающей среды администрации города Липецка и договориться об их приёме. Адрес отдела: Липецк, ул. Зегеля, 27/2, телефон (4742) 28-18-50, электронная почта ecology@lipetskcity.ru

Противопожарный сезон

С начала апреля на территории лесничеств Липецкой области ввели особый противопожарный режим.

Запрещено разводить костры, в том числе в мангалах, сжигать хворост и т.п. Следить за порядком будут сотрудники «Лесопожарного центра», в том числе и по камерам видеонаблюдения. Да, их уже устанавливают и в лесах.

Зарплатам в конверте снова положат конец

В Липецкой области специальные проекты по борьбе с серой занятостью охватили несколько отраслей: строительство, деятельность клинигновых агентств, работу ЧОПов, маркетплейсов и нотариусов, с 2026 года ук ним добавились сферы грузоперевозок, частных медицинских клиник и фитнес-центров. В результате за последние 5 лет регион получил 500 миллионов дополнительных налогов.

У власти смелые планы – к концу года легализовать 9 тысяч сотрудников, которые сейчас полностью или частично работают в тени.

Клиенты МФО против МФО

70% липчан в опросе SuperJob поддержали идею полного запрета микрофинансовых организаций.

При этом 55% хитрых сограждан утверждают, что запретить МФО нужно, заодно проведя финансовую амнистию т.е. полностью списав долги заёмщикам. Неудивительно, что эта идея пользуется особой поддержкой у самих задолжавших МФО, среди них на амнистии настаивают 68%.

Лишь 5% против запрета МФО. Мечты, мечты…

Дорогие липчане! Новая неделя готовит новые вызовы и определённо принесёт свежие известия. Не пропустить важную информацию вам поможет лента новостей GOROD48: она крутится 24/7 и вам достаточно время от времени заходить на сайт, чтобы быть в курсе всех событий. Ждём вас на сайте снова и снова!
Комментарии (9)

5 минут назад
Город 48, было бы очень хорошо, если б вы опубликовали список мест, где постоянно принимают батарейки. Большая польза была бы. Вон в Эльдорадо, в Европу можно носить, а ведь мало кто это знает. А если бы знали, многие носили.
Ответить
Лиза
сегодня, 10:34
Я тоже отношу старые батарейки в Европу на Советской, на втором этаже в одном из магазинов бытовой техники стоит контейнер для использованных батареек, это очень удобно.
Ответить
Animal planet.
сегодня, 08:46
Какая то замороченная схема с батарейками. Проще отнести в Эльдорадо,который находится в Ноябрьском,там стоит спец контейнер для батареек,я туда отношу.
Ответить
Элиот
сегодня, 08:53
Проще выбросить в мусорку.
Ответить
Сокол
сегодня, 09:40
Проще выбросить в мусорку. Все так и делают. В школах,кстати,тоже бывают контейнеры для батареек.
Ответить
Animal planet.
сегодня, 09:59
Все так и делают. В школах,кстати,тоже бывают контейнеры для батареек. Все так и делают не от большого ума, дикари.Сначала почитайте какой вред наносит экологии одна батарейка. У меня рука не поднимется выбросить,я их собираю,а потом отношу. И соседям сказал не выбрасывать,а приносить мне.
Ответить
RUKA
сегодня, 10:19
Все так и делают не от большого ума, дикари.Сначала почитайте какой вред наносит экологии одна батарейка. У меня рука не поднимется выбросить,я их собираю,а потом отношу. И соседям сказал не выбрасывать,а приносить мне. Тогда может мы вам тоже свои отнесём? Вы где живёте?
Ответить
Велосипедист
сегодня, 08:35
Доброе утро ! Поздравляю всех любителей велопокатушек и всех остальных любителей спорта !
Ответить
Электорат
сегодня, 08:18
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
Ответить
