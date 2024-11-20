Сегодня в Липецке: «серым» зарплатам снова конец, особый режим и реальна ли амнистия по долгам

Нас ждут концерт столичных виртуозов, шанс стать артистом и сбор севших батареек.

В Липецке уже вполне весенняя погода, температура днём поднимется от +12 до +14 градусов, пройдёт небольшой дождь.





















С8:00 до 12:00 обесточат улицу В.Л. Кротевича.









Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу развития липецкого спорта. Кто из земляков мог бы бороться за медали Олимпиад, если бы россиян туда допускали? Может быть, мы просто таких не видим в упор? Кстати, «Металлург» вчера выиграл дома у «Кванта» из Обнинска – 2:0.









В 19:00 на сцене Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) состоится один из главных концертов музыкального сезона – выступление Академического симфонического оркестра Московской филармонии (12+).









В 19:01 в культурном пространстве «Прачечная» (пл. Заводская, 9 корп.2, 3-й этаж) состоится очередное обучение театральной читке пьес (12+).









В 15:00 в детском библиотеке им. М. Пришвина (ул. Циолковского, 27) состоится экологическое мероприятие «Наша Земля единственная и неповторимая» (6+).









Экологическая акция по сбору старых батареек будет проходить в Липецке до 1 июня.









С начала апреля на территории лесничеств Липецкой области ввели особый противопожарный режим.









В Липецкой области специальные проекты по борьбе с серой занятостью охватили несколько отраслей: строительство, деятельность клинигновых агентств, работу ЧОПов, маркетплейсов и нотариусов, с 2026 года ук ним добавились сферы грузоперевозок, частных медицинских клиник и фитнес-центров. В результате за последние 5 лет регион получил 500 миллионов дополнительных налогов.













70% липчан в опросе SuperJob поддержали идею полного запрета микрофинансовых организаций.









При этом 55% хитрых сограждан утверждают, что запретить МФО нужно, заодно проведя финансовую амнистию т.е. полностью списав долги заёмщикам. Неудивительно, что эта идея пользуется особой поддержкой у самих задолжавших МФО, среди них на амнистии настаивают 68%.



