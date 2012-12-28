В Липецке временно ограничили подачу холодной воды в 15-м микрорайоне и на ряде прилегающих улиц
В Липецке временно ограничили подачу холодной воды в 15-м микрорайоне и на ряде прилегающих улиц
Происшествия
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28 минут назад
Возле Новой Жизни серьёзная авария
Обстоятельства произошедшего выясняют.
Судя по последствиям, авария получилась серьёзной. Одну из машин уже грузят на эвакуатор, вторая стоит посреди дороги, передняя часть начисто снесена.
Информации о жертвах и пострадавших пока нет, обстоятельства ДТП выясняют.
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