Возле Новой Жизни серьёзная авария

Обстоятельства произошедшего выясняют.

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Эвакуатор, ГИБДД и много народу сейчас можно наблюдать на улице Асфальтной в районе Новой Жизни. Утром там произошло ДТП.Судя по последствиям, авария получилась серьёзной. Одну из машин уже грузят на эвакуатор, вторая стоит посреди дороги, передняя часть начисто снесена.Информации о жертвах и пострадавших пока нет, обстоятельства ДТП выясняют.