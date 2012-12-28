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28 минут назад

Возле Новой Жизни серьёзная авария

Обстоятельства произошедшего выясняют.

Эвакуатор, ГИБДД и много народу сейчас можно наблюдать на улице Асфальтной в районе Новой Жизни. Утром там произошло ДТП.

Судя по последствиям, авария получилась серьёзной. Одну из машин уже грузят на эвакуатор, вторая стоит посреди дороги, передняя часть начисто снесена.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет, обстоятельства ДТП выясняют.
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