В Липецке временно ограничили подачу холодной воды в 15-м микрорайоне и на ряде прилегающих улиц
В Липецке временно ограничили подачу холодной воды в 15-м микрорайоне и на ряде прилегающих улиц
Происшествия
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сегодня, 09:02
Дело о сбитой на переходе женщине дошло до суда
51-летняя жительница Грязей получила серьёзные травмы. Сбившему её парню грозит до двух лет.
Напомним, авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе через улицу Осипенко. Женщину с места ДТП госпитализировали. Экспертиза установила, что её здоровью был нанесён тяжкий вред.
«При проведении автотехнической экспертизы подтверждено, что водитель двигался без учёта дорожных условий и обстановки со скоростью, которая не обеспечивала постоянного контроля над движением транспортного средства», — сообщает областное управление МВД.
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