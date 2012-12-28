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Дело о сбитой на переходе женщине дошло до суда
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сегодня, 09:02

Дело о сбитой на переходе женщине дошло до суда

51-летняя жительница Грязей получила серьёзные травмы. Сбившему её парню грозит до двух лет.

Передано в суд дело 19-летнего водителя автомобиля «ВАЗ-21120», который 1 мая этого года сбил на пешеходном переходе в Грязях 51-летнюю женщину. Юный водитель обвиняется по статье 264 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе через улицу Осипенко. Женщину с места ДТП госпитализировали. Экспертиза установила, что её здоровью был нанесён тяжкий вред.


«При проведении автотехнической экспертизы подтверждено, что водитель двигался без учёта дорожных условий и обстановки со скоростью, которая не обеспечивала постоянного контроля над движением транспортного средства», — сообщает областное управление МВД.
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