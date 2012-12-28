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В России
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сегодня, 11:31
Роспотребнадзор нашел ядовитый канцероген бензол в кремах La Roche-Posay
Эксперты Роспотребнадзора нашли в составе кремов Effaclar Duo+M фирмы La Roche-Posay ядовитый канцероген бензол, который может вызвать онкологию.
Ранее Леонов направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой принять меры по защите граждан РФ в связи с информацией об обнаружении ядовитого канцерогена бензола, вызывающего рак, в косметике фирмы La Roche-Posay. По его словам, крем Effaclar Duo данной фирмы до сих пор продается в российских аптеках, косметических магазинах и на маркетплейсах, — передает РИА Новости.
«Образец, закупленный через сайт агрегатора «Вайлдберриз», с маркировкой на потребительской упаковке на иностранном языке – LA ROCHE-POSAY EFFACLAR DUO+M SOIN TRIPLE CORRECTION ANTI-IMPERFECTIONS, объем 40 мл., не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» и содержит в составе бензол», — отмечается в ответе Поповой.
В документе также отмечается, что согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве» крем, закупленный через сайт «ЕАптека», соответствует требованиям законодательства и не содержит в составе бензол.
В Роспотребнадзоре также сообщили, что направили письмо в Wildberries о принятии мер по недопущению к реализации вышеуказанной продукции.
Также в документе подчеркивается, что ведомство провело мониторинг различных маркетплейсов в сети «Интернет», в ходе которого установлена реализация аналогичной парфюмерно-косметической продукции. Сообщается, что Роспотребнадзор направил в адрес столичной прокуратуры информацию о рассмотрении вопроса о выдаче требования на проведение контрольных мероприятий.
«Благодарю руководителя Роспотребнадзора Анну Юрьевну Попову за внимательное отношение к безопасности и здоровью граждан, а также за проведенную проверку и полученные результаты. Они оказались чрезвычайно важны и иной раз доказали, что никогда не будет лишним провести проверку, чем рассчитывать на добросовестность продавцов и безукоризненное соблюдение ими регламента. Реальность показала обратное», — резюмировал Леонов.
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