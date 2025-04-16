«Шевроле» и «Урал» горели в Липецкой области

Обе машины спасены.



Утром 15 апреля в селе Волово на улице Советской горел автомобиль «Шевроле Круз». Огонь в моторном отсеке очевидцы потушили до прибытия пожарных, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Также оперативно был потушен грузовик «Урал» на улице Полевой в Липецке. Огонь повредил в аккумуляторном отсеке силовую проводку.Две надворные постройки сгорели селе в Вторые Тербуны и селе Красном. А в деревне Смородиновка Краснинского района огонь уничтожил бесхозное строение. В селе Поддубровка Усманского района пожар возник в деревянной пристройке неэксплуатируемого здания на четырех квадратных метрах.