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️50-летний липчанин повторно сел за руль пьяным: теперь у него могут конфисковать машину
Происшествия
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сегодня, 09:15
«Шевроле» и «Урал» горели в Липецкой области
Обе машины спасены.
Также оперативно был потушен грузовик «Урал» на улице Полевой в Липецке. Огонь повредил в аккумуляторном отсеке силовую проводку.
Две надворные постройки сгорели селе в Вторые Тербуны и селе Красном. А в деревне Смородиновка Краснинского района огонь уничтожил бесхозное строение. В селе Поддубровка Усманского района пожар возник в деревянной пристройке неэксплуатируемого здания на четырех квадратных метрах.
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