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В России
29
16 минут назад

В РФ хотят создать мастерскую политического образования по опыту Школы комсомола

На базе центра дополнительного образования «Сенеж» будет создана мастерская политического образования.

На базе мастерской управления «Сенеж» появится новое подразделение — «Мастерская политического образования «Дигория», — рассказал источник РБК, близкий к администрации президента (АП), и подтвердил собеседник в этом ведомстве. Она будет заниматься образовательными программами идеологического характера для молодых «работников общественно-политической сферы» (как для политиков, так и для политологов и политтехнологов).

«Сенеж» представляет собой институт дополнительного образования, который работает в тесной связке с внутриполитическим блоком администрации президента. Фактически он является основным заказчиком мастерской. На базе «Сенежа» проходило обучение участников «школы губернаторов» и программы «Время героев», там же регулярно проводятся семинары для вице-губернаторов по внутренней политике.

В «Сенеже» последний раз проходил и форум молодых политологов «Дигория». В 2023 году форум посетил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, который тогда предлагал молодым политологам принять участие в «идеологической войне», в рамках которой они должны противопоставить «смыслам», внедряемым западными странами, свои. Название «Дигория» связано с тем, что, когда форум еще не привлекал такое внимание федеральных властей, он проходил на территории Северной Осетии, Дигория — историческая область на западе республики.

Над концепцией проекта работали участники направления «Политическое образование и гражданское просвещение». Его руководителем была Антонина Селезнева, работающая в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ) — аналитическом центре, работающем с администрацией президента.

Руководителем новой структуры в рамках «Сенежа» станет Заурбек Хугаев, ранее являвшийся руководителем платформы «Дигория», организующей форум. Источники издания сравнивают новую мастерскую политического образования с Высшей комсомольской школой при ЦК ВЛКСМ СССР. «Она будет ее современным аналогом для молодых специалистов общественно-политической сферы и администраторов молодежной политики», — утверждает источник, близкий к Кремлю. По его словам, участники программы «будут проходить как идеологическую подготовку, так и получать специальные знания по управлению молодежными организациями и участию в политических процессах».

Высшая комсомольская школа при ВЛКСМ готовила будущих руководителей комсомола и партийных работников. В ней уделялось внимание идеологической подготовке, организационным навыкам и управленческим компетенциям. Выпускники школы занимали различные посты в комсомольских, партийных и государственных структурах СССР.

Ожидается, что основным заказчиком образовательных программ станет Росмолодежь, у нее есть запрос на «высококвалифицированные кадры, способные транслировать традиционные духовно-нравственные ценности», — поясняет источник.

По его словам, до конца года планируется, что новая структура проведет 12–13 образовательных программ, в каждой из которых предполагается задействовать около 100 человек.
политика
образование
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