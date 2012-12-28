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38 минут назад
5

Болельщиков «Металлурга» попросили покинуть стадион, а затем вернули обратно

Игра в Липецке начнётся с задержкой из-за ракетной опасности.

Буквально за одну минуту до начала матча «Металлурга» на своём поле со столичной «Родиной-3» болельщики на стадионе вместо стартового свистка арбитра услышали звуки сирены, возвестившей о ракетной опасности.

Болельщиков по громкой связи попросили покинуть арены, через минуты трибуны опустели.

После отбоя воздушной тревоги зрителям разрешили вновь занять свои места, а команды готовятся к проведению поединка. По приблизительным подсчётам, на игру до тревоги пришли около 2 тысяч липчан.
Футбол
БПЛА
ракетная опасность
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Комментарии (5)

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Спрутс
12 минут назад
9 минут, и уже проиграть успели.
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Лена
24 минуты назад
Всем в укрытие !!!! Срочно покинуть стадион !!!!!
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Анжелика
19 минут назад
Я от туда второй год не вылазию.Надоело.
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Спрутс
24 минуты назад
а чо там в ельце?
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омсквич
25 минут назад
А ведь были времена когда стадион наполнялся до отказа, а после футбола между болельщиками проходили боксерские поединки...
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