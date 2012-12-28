Болельщиков «Металлурга» попросили покинуть стадион, а затем вернули обратно

Игра в Липецке начнётся с задержкой из-за ракетной опасности.

Буквально за одну минуту до начала матча «Металлурга» на своём поле со столичной «Родиной-3» болельщики на стадионе вместо стартового свистка арбитра услышали звуки сирены, возвестившей о ракетной опасности.Болельщиков по громкой связи попросили покинуть арены, через минуты трибуны опустели.После отбоя воздушной тревоги зрителям разрешили вновь занять свои места, а команды готовятся к проведению поединка. По приблизительным подсчётам, на игру до тревоги пришли около 2 тысяч липчан.