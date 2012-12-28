Выходные в Липецке: сами воспитали такую молодёжь, что когда у неё праздник, спиртное не продают по всему городу
Спорт
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38 минут назад
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Болельщиков «Металлурга» попросили покинуть стадион, а затем вернули обратно
Игра в Липецке начнётся с задержкой из-за ракетной опасности.
Болельщиков по громкой связи попросили покинуть арены, через минуты трибуны опустели.
После отбоя воздушной тревоги зрителям разрешили вновь занять свои места, а команды готовятся к проведению поединка. По приблизительным подсчётам, на игру до тревоги пришли около 2 тысяч липчан.
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