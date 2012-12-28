Выходные в Липецке: сами воспитали такую молодёжь, что когда у неё праздник, спиртное не продают по всему городу
На родителей попавших в ДТП на мопеде 14-летнего и 16-летнего подростков составлены протоколы
Общество
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44 минуты назад
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Красный уровень отменён – появилась надежда, что «Липецкие зори» и футбол состоятся
Вторая волна воздушных налётов миновала.
Желтый уровень сохраняется, но при нём в регионе не отменяют массовые мероприятия. Поэтому есть надежда, что сегодня в полном объеме пройдёт вечерняя программа празднования Дня молодёжи, по графику состоится бал выпускников «Липецкие зори» на площади Ленина-Соборной в 19:30 и футбольный матч «Металлурга» со столичной «Родиной-3» на Центральном стадионе в 16:00.
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