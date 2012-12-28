Красный уровень отменён – появилась надежда, что «Липецкие зори» и футбол состоятся

Вторая волна воздушных налётов миновала.

Красный уровень воздушной угрозы на территории всей Липецкой области отменён ¬– уже во второй раз за сегодняшний день.Желтый уровень сохраняется, но при нём в регионе не отменяют массовые мероприятия. Поэтому есть надежда, что сегодня в полном объеме пройдёт вечерняя программа празднования Дня молодёжи, по графику состоится бал выпускников «Липецкие зори» на площади Ленина-Соборной в 19:30 и футбольный матч «Металлурга» со столичной «Родиной-3» на Центральном стадионе в 16:00.