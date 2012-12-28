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44 минуты назад
5

Красный уровень отменён – появилась надежда, что «Липецкие зори» и футбол состоятся

Вторая волна воздушных налётов миновала.

Красный уровень воздушной угрозы на территории всей Липецкой области отменён ¬– уже во второй раз за сегодняшний день.

Желтый уровень сохраняется, но при нём в регионе не отменяют массовые мероприятия. Поэтому есть надежда, что сегодня в полном объеме пройдёт вечерняя программа празднования Дня молодёжи, по графику состоится бал выпускников «Липецкие зори» на площади Ленина-Соборной в 19:30 и футбольный матч «Металлурга» со столичной «Родиной-3» на Центральном стадионе в 16:00.
Отбой тревоги
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
кому
7 минут назад
чего...
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гостья
11 минут назад
А мероприятия ко дню молодёжи не отменили?
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Рвк-водолаз
20 минут назад
УряЯЯ
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Гость
25 минут назад
Проводите праздник,нас Воронеж выручает.Молодцы хлопцы!
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Гость
29 минут назад
Ещё не вечер.Удачи Вам!
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