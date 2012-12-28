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В России
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25 минут назад
Многодетные семьи в РФ смогут получить бесплатную юридическую помощь
Речь идет о семьях, где воспитывается трое и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если они продолжают обучение по очной форме.
В соответствии с поправками, право на получение бесплатной юридической помощи будут иметь также многодетные родители, воспитывающие трех и более детей, до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его обучения по очной форме, — говорится на сайте Госдумы.
Также закон позволит получить бесплатное сопровождение адвоката при рассмотрении в суде дел об установлении или оспаривании отцовства (материнства).
«Когда закон вступит в силу, многодетные семьи смогут за счет государства защитить свои права в вопросах жилья, незаконного увольнения и восстановления на работе, компенсации морального вреда, назначения и перерасчета пенсий и пособий, субсидий и другое», — пояснил председатель Комитета по молодежной политике Артем Метелев.
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