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В России
19
25 минут назад

Многодетные семьи в РФ смогут получить бесплатную юридическую помощь

Речь идет о семьях, где воспитывается трое и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если они продолжают обучение по очной форме.

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, вносящий изменения в ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» в части расширения круга лиц, которые имеют право на ее получение.

В соответствии с поправками, право на получение бесплатной юридической помощи будут иметь также многодетные родители, воспитывающие трех и более детей, до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его обучения по очной форме, — говорится на сайте Госдумы.

Также закон позволит получить бесплатное сопровождение адвоката при рассмотрении в суде дел об установлении или оспаривании отцовства (материнства).

«Когда закон вступит в силу, многодетные семьи смогут за счет государства защитить свои права в вопросах жилья, незаконного увольнения и восстановления на работе, компенсации морального вреда, назначения и перерасчета пенсий и пособий, субсидий и другое», — пояснил председатель Комитета по молодежной политике Артем Метелев.
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