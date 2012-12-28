Пенсионер продемонстрировал экран телефона и на него оформили кредит в 101 000 рублей

Прокуратура Добровского района добивается признания оформленного мошенниками кредита недействительным.

Прокуратура Добровского района через суд добивается признания незаключенным кредитного договора, оформленного мошенниками от имени обманутого ими пенсионера.По данным пресс-службы областной прокуратуры, ещё в апреле 2024 года мошенники через функцию демонстрации экрана мобильного телефона оформили на мужчину без его ведома и согласия кредит на 101 тысячу рублей. Теперь через суд этот договор требуют признать незаключенным и внести изменения в кредитное досье добровца.