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Происшествия
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22 минуты назад
Пенсионер продемонстрировал экран телефона и на него оформили кредит в 101 000 рублей
Прокуратура Добровского района добивается признания оформленного мошенниками кредита недействительным.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, ещё в апреле 2024 года мошенники через функцию демонстрации экрана мобильного телефона оформили на мужчину без его ведома и согласия кредит на 101 тысячу рублей. Теперь через суд этот договор требуют признать незаключенным и внести изменения в кредитное досье добровца.
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