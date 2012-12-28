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В России
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сегодня, 14:09
В Саратовской области предлагают чипировать домашних собак и кошек
В качестве альтернативы допускается нанесение специальной татуировки с уникальным кодом.
Инициатор законопроекта прокурор региона Сергей Филипенко предлагает ввести на территории региона обязательную идентификацию и регистрацию домашних животных, — передает ТАСС.
«Законопроектом предлагается в рамках полномочий по установлению дополнительных требований к содержанию домашних животных, предусмотренных ч. 8 ст. 13 федерального закона от 27 декабря 2018 года №498-Ф3 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ввести с 1 марта 2026 года обязательную идентификацию и регистрацию домашних животных (кошек и собак)», — говорится в пояснительной записке к документу.
Принятие закона, по мнению его авторов, позволит выявлять нарушителей правил содержания животных, пресекать случаи «безответственного отказа» от питомцев, когда их просто выбрасывают на улицу. К тому же такая практика поможет разыскать потерявшихся питомцев, а также регулировать численность бездомных животных.
Инициатива предусматривает введение животному под кожу чипа с порядковым номером или нанесение на кожу постоянной татуировки. Данные о животном и владельце должны вноситься в специальный реестр. Регистрация и перерегистрация животных будет осуществляться бесплатно на основании заявления владельца.
Поводом к внесению инициативы стала острая проблема с безнадзорными животными в регионе, — говорится в пояснительной записке. Число бродячих собак и кошек в регионе не только не уменьшается, но кое-где продолжает расти, что создает угрозу жителям и способствует распространению инфекций.
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