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66
45 минут назад
2

Сегодня в Липецке: фестиваль авторской песни, кино нон-стоп и липчан приглашают бесплатно покушать

Культурная программа наступившей пятницы.

Прохладная стабильность

Второй день подряд в Липецке от +19 до +21 градусов и без существенных осадков.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ, перекроют холодную воду:

- ул. Героя России Э. Белана, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;
- ул. Катукова, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 39, 39а, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43;
- ул. Л. Кривенкова, 7а, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 15, 17, 11а;
- ул. Москаленко, 1;
- ул. Стаханова, 36, 38, 38б, 40, 42а,44, 44а, 46, 48, 48а, 50, 52,
- ул. Хорошавина А. И., 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 29а;
- ул. Шуминского, 1, 1а, 1/1, 3, 6, 7, 8, 8а, 10, 14, 15, 16, 17, 19.

Сети1.jpg

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Зеленая, 13;
- ул. Ильича, 39;
- ул. Катукова;
- ул. Краснодонская, 2, 15;
- ул. Л. Кривенкова;
- ул. О. Кошевого;
- ул. Спортивная;
- ул. Украинская;
- пер. Линейный;
- пер. Сосновый.

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Пробки

Если вы угодили в пробку – радуйтесь: значит у вас ещё есть бензин. А если ещё и вооружились «Яндекс-картами», то вполне можете избежать и заторов, доехать с ветерком – вы вдвойне счастливый человек.


Бензин

Обладатель полного бака по нынешним временам – олигарх, пример для окружающих и завидный жених (невеста). Искать топливо можно на свой страх и риск, сжигая последнее горючее в поездках по городу и окрестностям. А можно и через электронные сервисы, такие как– gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports, учитывающий информацию с мест от волонтёров, предоставляющих данные с АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».

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По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.

Гуляем!

По традиции уже в пятницу разворачивается обширная программа мероприятий в парках и общественных пространствах. Ниже она приведена на графике от мэрии Липецка.

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Гастрономический фестиваль

С 16:00 до 21:00 на Липецком Городище пройдёт первый день Гастрономического фестиваля (6+).

В гастрономической зоне будут представлены сотни разнообразных блюд, дегустации и гастрономический путеводитель по городу.

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В полезной зоне — мастер-классы: кулинарные, творческие, спортивные, танцевальные занятия. Лекторий с диалогами о питании, интеллектуальные и подвижные игры, фотозоны и интерактивные площадки.

Вход свободный.

Фестиваль песни

В 20:00 в лесопарковой зоне возле Силиактных озёр стартует фестиваль авторской песни «Северная бухта» (12+).

Традиционный фестиваль проводится уже в 33-й раз. Лес, костёр, угощение и «изгиб гитары жёлтой». Можно жить прямо здесь в палатке или приехжать из города. Фестиваль будет проходить все выходные.

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Aото Юрия Кискина, vk.ru/sevbuh_lip

Караоке

В 15:00 в Центральной городской библиотеке им. С. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) начнёт работу караоке-студия (18+).

Можно размяться перед песенным фестивалем или просто исполнить в микрофон любимые композиции «для души». Напитки в библиотеке не продаются, поэтому будет не так весело, как в караоке-баре, но если вы редкий человек и фанат исключительно пения, то вам подойдёт.

Спортивные квест

В 17:00 на стадионе школы №21 (ул. 15 микрорайон, 5/2) начнётся фестиваль «Здоровый микрорайон» (6+).

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В программе интерактивные площадки, конкурсы с призами, спортивный квест и небольшой концерт.

Бесплатно покажут кино, даже три!

ДК «Рудничный» (ул. Ушинского, 13) можно присоединяется к XI Всероссийской акции «Ночь кино». Сегодня вечером во дворце культуры организуют бесплатные показы трех фильмов.

В 17:00 – «Чебурашка-2». Россия, 2025. Семейное фэнтези. Режиссёр Д. Дьяченко (6+).

В ролях: Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Ольга Кузьмина, Фёдор Добронравов. Продолжительность 1 час 43 минуты.

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Кадр из фильма

В 19:00 – «Буратино». Россия, 2025. Семейное фэнтези. Режиссер: Игорь Волошин (6+).

В ролях: Виталия Корниенко, Александр Яценко, Фёдор Бондарчук. Продолжительность 1 час 42 минуты.

В 21:00 – «Ангелы Ладоги». Россия, 2026. Историческая драма. Режиссёр Александр Котт (12+).

В ролях Роман Евдокимов, Тихон Жизневский, Ксения Трейстер, Виктор Добронравов. Продолжительность 1 час 50 минут.

Керамокот

В 17:00 в Музее современной скульптуры (ул. Студёновская, 39а) пройдёт мастер-класс по лепке из глины «КерамоКот в керамокластере» (6+).

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Проводит занятия педагог-керамист, член Союза художников России Анна Качанова научит создавать собственное оригинальное произведение.

«Я тебя под хохлому…»

В 17:00 в Липецком областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) начнётся мастер-класс по хохломской росписи (12+).

Урок прямо среди экспонатов выставки «Липецкие узоры» проведёт художница и мастер производственного обучения Елена Макаренко. Участники создадут свой собственный авторский магнитик на холодильник, который распишут в знаменитом стиле липецкой хохломы.

Дорогие липчане! Впереди последние выходные лета, а за ними - длинная осень. Но и летом ещё успеет произойти немало событий! Всё важное и интересное в любое время года вы найдёте на GOROD48. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на электронных страницах Липецка!
Сегодня в Липецке
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Комментарии (2)

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А ча во
4 минуты назад
Там у Вас пожрать буде?На халяву ,тогда ми идем к Вам.
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Садовод
6 минут назад
В 20:00 в лесопарковой зоне возле Силиактных озёр стартует фестиваль авторской песни «Северная бухта» . Лес, костёр, а штрафы за костёр будут или только шашлычников можно штрафами шкурить?
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