Сегодня в Липецке: фестиваль авторской песни, кино нон-стоп и липчан приглашают бесплатно покушать

Культурная программа наступившей пятницы.

Второй день подряд в Липецке от +19 до +21 градусов и без существенных осадков.









- ул. Шуминского, 1, 1а, 1/1, 3, 6, 7, 8, 8а, 10, 14, 15, 16, 17, 19.









- пер. Сосновый.





















В гастрономической зоне будут представлены сотни разнообразных блюд, дегустации и гастрономический путеводитель по городу.









В 17:00 на стадионе школы №21 (ул. 15 микрорайон, 5/2) начнётся фестиваль «Здоровый микрорайон» (6+).









В ролях: Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Ольга Кузьмина, Фёдор Добронравов. Продолжительность 1 час 43 минуты.









Кадр из фильма

В 17:00 в Музее современной скульптуры (ул. Студёновская, 39а) пройдёт мастер-класс по лепке из глины «КерамоКот в керамокластере» (6+).







