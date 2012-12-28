Лишённый прав пьяный водитель пытался откупиться от инспектора ДПС взяткой в 30 000 рублей

Теперь «Рено» у него конфисковали в пользу государства.

Елецкий районный суд приговорил 66-летнего водителя к полутора годам лишения свободы условно, лишению водительских прав на два года и конфискации автомобиля «Рено СР» в доход государства за пьяную езду и покушение на дачу взятки сотруднику ДПС.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 15 августа 2024 года мужчина уже был подвергнут административному наказанию за управление машиной в состоянии опьянения — его оштрафовали на 30 000 рублей и лишили прав на полтора года.Но мужчина штраф не оплатил, права в Госавтоинспекцию не сдал. И уже спустя два месяца — 22 октября он снова попался пьяным за рулём автомобиля марки «Рено СР» на улице Новой деревни Хмелинец Елецкого района. Освидетельствование показало наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,288 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха.После этого мужчина решил откупиться от инспектора ДПС и начал предлагать ему взятку в 30 000 рублей. Но полицейский от денег отказался.В суде водитель признал вину. В ходе следствия он рассказал, что выпил бутылку крепкого пива и сел за руль, чтобы съездить за сеном для коров.