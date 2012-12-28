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Происшествия
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сегодня, 14:55
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Лишённый прав пьяный водитель пытался откупиться от инспектора ДПС взяткой в 30 000 рублей
Теперь «Рено» у него конфисковали в пользу государства.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 15 августа 2024 года мужчина уже был подвергнут административному наказанию за управление машиной в состоянии опьянения — его оштрафовали на 30 000 рублей и лишили прав на полтора года.
Но мужчина штраф не оплатил, права в Госавтоинспекцию не сдал. И уже спустя два месяца — 22 октября он снова попался пьяным за рулём автомобиля марки «Рено СР» на улице Новой деревни Хмелинец Елецкого района. Освидетельствование показало наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,288 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха.
После этого мужчина решил откупиться от инспектора ДПС и начал предлагать ему взятку в 30 000 рублей. Но полицейский от денег отказался.
В суде водитель признал вину. В ходе следствия он рассказал, что выпил бутылку крепкого пива и сел за руль, чтобы съездить за сеном для коров.
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