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сегодня, 14:55
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Лишённый прав пьяный водитель пытался откупиться от инспектора ДПС взяткой в 30 000 рублей

Теперь «Рено» у него конфисковали в пользу государства.

Елецкий районный суд приговорил 66-летнего водителя к полутора годам лишения свободы условно, лишению водительских прав на два года и конфискации автомобиля «Рено СР» в доход государства за пьяную езду и покушение на дачу взятки сотруднику ДПС.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 15 августа 2024 года мужчина уже был подвергнут административному наказанию за управление машиной в состоянии опьянения — его оштрафовали на 30 000 рублей и лишили прав на полтора года.

Но мужчина штраф не оплатил, права в Госавтоинспекцию не сдал. И уже спустя два месяца — 22 октября он снова попался пьяным за рулём автомобиля марки «Рено СР» на улице Новой деревни Хмелинец Елецкого района. Освидетельствование показало наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,288 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха.

После этого мужчина решил откупиться от инспектора ДПС и начал предлагать ему взятку в 30 000 рублей. Но полицейский от денег отказался.

В суде водитель признал вину. В ходе следствия он рассказал, что выпил бутылку крепкого пива и сел за руль, чтобы съездить за сеном для коров.
ПДД
нарушение
пьяная езда
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Комментарии (4)

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Как гость
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дед Банзай
7 минут назад
интересно-у деда хоть какой-то телефон есть?Ну должен быть-небось внуки старые смартфоны кучей привезли.Так вот даже в "бабушкофонах" есть КАМЕРЫ,а в автомобиле ДПС-в обязательном порядке!Ну дед уже в маразме,пусть на лисапете теперь ездячит,там и бухать можно,если на дороги центральные не вылазить :)
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Алкан лтз
34 минуты назад
Столько не предлагают! Эт он оскорбил инспекторов
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Савелий
сегодня, 15:15
Это уже клиника. Надо реальные сроки давать.
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Добрый
сегодня, 15:05
Кто это , наверное бывший адвокат Ш.С.А., так его надо за подделку документов судить.
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