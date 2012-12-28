С резидентом ОЭЗ «Липецк» расторгли соглашение и оштрафовали его на 29,9 миллиона рублей

ООО «ТРИОТТ Липецк» не вело промышленно-производственную деятельность на территории ОЭЗ с конца 2019 года, а помещения сдавало в аренду.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение о расторжении соглашения об осуществлении промышленно-производственной деятельности с резидентом особой экономической зоны «Липецк» — ООО «ТРИОТТ Липецк».По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, компания стала резидентом ОЭЗ в 2013 году и должна была заниматься производством зерноперерабатывающего оборудования, созданием производственных цехов, складов и объектов инфраструктуры. Но в ходе проведённых в 2021 и 2023 годах проверок выяснилось, что промышленно-производственная деятельность на территории ОЭЗ в Грязинском районе не ведётся резидентом с конца 2019 года. А в 2021-2023 годах компания и вовсе получала доходы от деятельности, не предусмотренной соглашением: сдавала в аренду производственные и складские помещения.По условиям соглашения с Министерством экономического развития России и АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» в случае существенных нарушений его условий общество утрачивает статус резидента ОЭЗ и оплачивает штраф. Так и случилось. Решением суда компанию исключили из числа резидентов и взыскали с неё штраф в 29,9 миллиона рублей.