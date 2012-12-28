На улице Папина в столкновении с «Киа» пострадал водитель «Гранты»

Мужчина госпитализирован.



27 февраля в Липецке на улице Папина столкнулись автомобили «Лада Гранта» с 60-летним мужчиной за рулем и «Киа» под управлением 36-летнего водителя. В аварии пострадал водитель «Гранты», его госпитализировали.Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 23 столкновения. Эти аварии обошлись без пострадавших.