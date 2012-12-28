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Происшествия
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сегодня, 08:39
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На улице Папина в столкновении с «Киа» пострадал водитель «Гранты»
Мужчина госпитализирован.
Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 23 столкновения. Эти аварии обошлись без пострадавших.
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