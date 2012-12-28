Почти на трех десятках улиц отключат свет

17 февраля энергетики будут проводить плановые ремонтные работы на сетях – без электричества временно останутся потребители 26 улиц, предупредили в компании.

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 2 по улице Мичурина, №№ 14, 20, 33 по улице Котовского, №№ 3, 7, 11, 13, 15, 15а, 15б, 15г, 17, 17а по улице Неделина, №№ 19, 19а, 23 по улице Морской, №№ 1а, 12, 25, 26а, 38 по улице Жактовской, № 11а по улице Паровозной, №№ 2а, 4, 30в, 33, 47а по улице Поселковой, №№ 17, 21, 25 по улице Рудничной, №№ 49, 53, 56, 61, 90, 95 по улице Ударников, № 16 по улице Автодорожной, №№ 2, 22, 23, 25/1, 25/2 по улице Алфавитной, №№ 1, 3, 4, 23, 24, 30, 32, 51 по улице Ангарской, №№ 1, 7, 8, 17, 18, 21, 24 в переулке Бытовом, №№ 10, 20, 23а в переулке Ландшафтном, №№ 6, 7, 12, 13, 17, 25, 26 в переулке Малом, №№ 2а, 3, 8а, 13 в переулке Технологическом, №№ 1, 3 по улице Шахматной, №№ 2, 4а по улице Кочеткова, №№ 3, 4, 4а, 5, 5а в переулке Космическом, № 8 по улице Пожарского, № 1 по улице Третьякова, на улицах Арсеньева, Белорусской, Баумана, Литейной, в переулке Свободном.