Спорт
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сегодня, 09:52
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Липецкие борцы взяли медали одного из старейших турниров Белоруссии
Четыре земляка поднялись на пьедестал почёта под национальным флагом.
Это одни из старейших соревнований, которые проводятся недалеко от Минска, они проводились уже в 34-й раз и собрали более 500 борцов из Белоруссии, России и Казахстана.
В своих возрастных и весовых категориях солировали воспитанники тренера Никиты Шкарина: Кирилл Дикаев и Армен Срапян стали победителями соревнований.
Отметим, что Никита Шкарин – сам в прошлом победитель первенства России, представитель знаменитой династии, брат самого титулованного липецкого борца и нашей олимпийской надежды Михаила Шкарина.
Тренер Никита Шкарин крайний справа
В Молодечно медали за 3-е место получили Юсиф Мурадов (тренер Борис Хорошилов) и Иван Осетров (тренер Владимир Макаров).
Соревнования были посвящены памяти воина-афганца Сергея Новикова и основателя этого турнира Сергея Сафронова.
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