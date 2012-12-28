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191
сегодня, 09:52
3

Липецкие борцы взяли медали одного из старейших турниров Белоруссии

Четыре земляка поднялись на пьедестал почёта под национальным флагом.

Воспитанники липецкой СШОР №9 под российским флагом завоевали 2 «золотые» и 2 «бронзовые» медали турнира по греко-римской борьбе в белорусском Молодечно.

Это одни из старейших соревнований, которые проводятся недалеко от Минска, они проводились уже в 34-й раз и собрали более 500 борцов из Белоруссии, России и Казахстана.

В своих возрастных и весовых категориях солировали воспитанники тренера Никиты Шкарина: Кирилл Дикаев и Армен Срапян стали победителями соревнований.

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Отметим, что Никита Шкарин – сам в прошлом победитель первенства России, представитель знаменитой династии, брат самого титулованного липецкого борца и нашей олимпийской надежды Михаила Шкарина.

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Тренер Никита Шкарин крайний справа

В Молодечно медали за 3-е место получили Юсиф Мурадов (тренер Борис Хорошилов) и Иван Осетров (тренер Владимир Макаров).

Соревнования были посвящены памяти воина-афганца Сергея Новикова и основателя этого турнира Сергея Сафронова.
Греко-римская борьба
Никита Шкарин
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Александр Н.
34 минуты назад
Радует когда есть позитивные новости, молодцы ребята и их тренеры, дальнейших успехов.
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Спасибо
47 минут назад
Батьке,за сохранение советского наследия.Истинный патриот.
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И снова
сегодня, 10:08
не наши.
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