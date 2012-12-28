Липецкие борцы взяли медали одного из старейших турниров Белоруссии

Четыре земляка поднялись на пьедестал почёта под национальным флагом.

В своих возрастных и весовых категориях солировали воспитанники тренера Никиты Шкарина: Кирилл Дикаев и Армен Срапян стали победителями соревнований.













Отметим, что Никита Шкарин – сам в прошлом победитель первенства России, представитель знаменитой династии, брат самого титулованного липецкого борца и нашей олимпийской надежды Михаила Шкарина













Тренер Никита Шкарин крайний справа

Воспитанники липецкой СШОР №9 под российским флагом завоевали 2 «золотые» и 2 «бронзовые» медали турнира по греко-римской борьбе в белорусском Молодечно.Это одни из старейших соревнований, которые проводятся недалеко от Минска, они проводились уже в 34-й раз и собрали более 500 борцов из Белоруссии, России и Казахстана.В Молодечно медали за 3-е место получили Юсиф Мурадов (тренер Борис Хорошилов) и Иван Осетров (тренер Владимир Макаров).Соревнования были посвящены памяти воина-афганца Сергея Новикова и основателя этого турнира Сергея Сафронова.