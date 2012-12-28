В Липецкой области пройдет снег

А чуть позже в регион вернутся морозы.

15 февраля Липецкая область попадет под влияние волнового циклона — ожидается снег различной интенсивности. 16 и 17 февраля в тылу циклона небольшой снег возможен лишь местами, похолодает. Среднесуточные температуры воздуха составят: 15 февраля – 6 градусов мороза, что в пределах климатической нормы, 16 и 17 февраля — 13-14 градусов мороза, что на 5-6 градусов ниже климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 февраля в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью пройдет снег, местами сильный, днем небольшой снег. Ветер северный, 7-12 м/сек. Температура ночью — от -5 до -10 градусов, днем — от -3 до -8 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью пройдет сильный, а днем небольшой снег. Температура ночью будет от -6 до -8 градусов, днем — от -4 до -6 градусов.День 15 февраля стал самым теплым в Липецке в 1962 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1940 году — 29 градусов мороза.