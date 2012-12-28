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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
В Липецкой области пройдет снег
А чуть позже в регион вернутся морозы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 февраля в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью пройдет снег, местами сильный, днем небольшой снег. Ветер северный, 7-12 м/сек. Температура ночью — от -5 до -10 градусов, днем — от -3 до -8 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью пройдет сильный, а днем небольшой снег. Температура ночью будет от -6 до -8 градусов, днем — от -4 до -6 градусов.
День 15 февраля стал самым теплым в Липецке в 1962 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1940 году — 29 градусов мороза.
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